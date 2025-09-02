A los Tigres no les urge el regreso de José Urquidy

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Tigres de Detroit mantendrán una semana más en rehabilitación a José Urquidy, quien en tres apariciones para la filial AAA, Toledo Mud Hens, compila 1-0 y 8.10 en carreras limpias, en seis innings y dos tercios.

“Ha mostrado un gran rendimiento”, dijo el mánager de los Tigres A.J. Hinch, MLB.com. “Y creo que, en una recuperación típica de la cirugía Tommy John, ha sido de dos pasos adelante, luego uno atrás y luego otro adelante”, añadió.

Lo que queda claro es que a Hinch y asesores no les urge tener en filas al derecho mazatleco que no lanza en las Mayores desde 2023 y que en su trecho de recuperación tuvo cuatro inicios en clase A simple (10-1, 1.80).

TOUKI Toussaint, lanzador con experiencia ligamayorista, volverá con los Naranjeros de Hermosillo. En 2022-2023 vino con etiqueta de bigleaguer y dejó al equipo después de 6 aperturas en que registró 1-0 y 3.55 en carreras limpias.

Ahora trae etiqueta AAA (3-3, 7.34) aunque tuvo acción en un juego de Grandes Ligas en 2025 para los Angelinos de Anaheim (0-0, 9.00). Hasta ayer se encontraba asignado a los Abejorros de Salt Lake City, en la Liga de la Costa del Pacífico.

Toussaint fue anunciado por los Algodoneros de Unión Laguna para la campaña aún en curso, pero los vecinos de Disney salieron al paso del derecho de 29 años y foja de por vida en la gran carpa de 15-16 y efectividad de 5.42 en 89 juegos, 39 como abridor.

OBSERVACIONES: Javier Assad (1-1, 4.05) está contemplado por los Cachorros de Chicago para abrir el venidero viernes contra los Nacionales de Washington, en el Wrigley Field.

A pesar de rendir una salida de las llamadas de calidad (6 e, 6h, 3c, 1bb, 4k), Marcelo Martínez (10-7, 2.70) y Rakuten Monkeys perdieron ayer frente a los Dragones de Wei Chuan, en la Liga de Taiwán.

UN día como hoy, en 1975- Tras perderse dos encuentros por una gripe, el Dodger Steve Garvey regresó a la alineación en una derrota por 13-2 ante los Rojos de Cincinnati, iniciando una racha récord de la Liga Nacional de 1207 juegos consecutivos.

En 1976- Los Diablos Rojos se imponen 9-5 a los Algodoneros de Unión Laguna en el sexto juego de la serie final para sumar su sexto título, máxima cifra en la Liga Mexicana, superando los cinco de los Rojos del Águila de Veracruz.

Mañanitas para Eric Plunk (62), Luis González (58), Adán Muñoz (48) y Carl Edwards (34).

-“Un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto”.- William Shakespeare.

EN seguidillas.- Los Jaguares de Nayarit llevan dos días de entrenamiento todavía sin novedades en su estadio nuevo y Luis Carlos Rivera en el mando... A estas alturas, los Sultanes de Monterrey siguen apostando a su mayoría de mexicanos en el orden al bate, incluyendo al veterano Ramiro Peña jugando en la primera base... Los Charros de Jalisco están a dos triunfos de la segunda serie final de su fraccionada historia en la Liga Mexicana, la primera, la tan recordada de 1971 de la gran remontada a los Saraperos de Saltillo... Jalisco tiene pelota profesional veraniega desde 1949, pero en 76 años solamente han participado en 23 temporadas, entre ellas las de 2024 y 2025 con los González Iñigo en la oficina. Increíblemente, la franquicia se ha desvanecido en un lapso de 53 años, entrando y saliendo de la liga.