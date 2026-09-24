¡A octubre! Cachorros asegura pase a la postemporada en día histórico para PCA

CHICAGO._ Los Cachorros esperaban estar de regreso en el escenario de octubre este otoño, pero el equipo no anticipó el tipo de camino desalentador y sinuoso que tomó llegar al momento de la clasificación la tarde del jueves en el Wrigley Field.

Ningún equipo es inmune a las pruebas y los contratiempos, pero los Cachorros del 2026 fueron golpeados por lesiones y obstáculos que pusieron a prueba al grupo y crearon cierto drama a la hora de finalmente sellar su boleto a la postemporada. Pero en el último partido en casa de la campaña regular, los del Norte de Chicago hicieron el trabajo con una victoria 2-1 que contó con los héroes habituales.

Ahí estuvo Pete Crow-Armstrong, robándose la segunda base en la primera entrada y absorbiendo los cánticos de “¡M-V-P!” tras convertirse en el séptimo jugador en la historia de las Mayores en unirse al club 40-40. Ahí estuvo el veterano Matthew Boyd, el abridor del Día Inaugural, lanzando una joya en un juego que se sentía de victoria obligada. Y ahí estuvo Ian Happ, el jugador con más tiempo en el roster, conectando un triple en el sexto episodio para encender el rally del triunfo en lo que podría ser uno de sus últimos juegos con el único club que ha conocido en su carrera.

Ahora, los Cachorros pueden salir de gira para los últimos tres partidos de la temporada sabiendo que, como mínimo, tienen un lugar reservado en los playoffs. Lo que Chicago resolverá en los próximos días es cuál de los tres puestos de Comodín de la Liga Nacional terminará en sus manos. Eso decidirá hacia dónde viajarán los Cachorros para la primera ronda.

A los Cachorros les quedan tres compromisos contra los Medias Rojas, comenzando con una doble cartelera el viernes en el Fenway Park. Se espera que una fuerte tormenta azote la región este fin de semana, por lo que el juego del domingo se adelantó y todavía hay incertidumbre sobre cómo se desarrollará el calendario de la serie si el tiempo no coopera.

Mientras tanto, los Cachorros pueden celebrar este primer paso en lo que esperan sea un viaje más largo.

Esta es la primera vez desde el período 2015-2018 que Chicago va a la postemporada en años consecutivos. Aquella última racha incluyó tres viajes a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y un triunfo en la Serie Mundial en el 2016 que puso fin a una sequía de 108 años. Diez años después, a esta escuadra de los Cachorros le encantaría aprovechar al máximo esta temporada de aniversario durante las próximas semanas.

Boyd le brindó a los Cachorros siete entradas de labor, y su único tropiezo fue un sencillo productor de Jakob Marsee en el tercer inning. Esa carrera fue anulada en el quinto, cuando el Seiya Suzuki conectó un cuadrangular solitario para empatar el partido ante el relevista de los Marlins, Jack Ralston. Una entrada más tarde, Happ bateó un triple hacia lo profundo del hueco entre los jardines derecho y central, y anotó la carrera de la ventaja con un sencillo de Nico Hoerner.