La balanza se inclinó primero en favor de los Cañeros quienes se colocaron al frente en la primera entrada; con dos en base y dos outs Wagner Lagrange disparó un largo sencillo que se estrelló contra la barda del izquierdo, con ello anotaron Justin Dean y Rodolfo Amador.

Pero la suerte no tardó en sonreír a los Mayos y estos le dieron la vuelta a la pizarra con 3 carreras en el segundo episodio. Con bases llenas y un out, Kristian Delgado bateó sencillo dentro del cuadro, con el cual anotó Alan Espinoza. Después de caer el segundo out vino Miguel Guzman con hit impulsando a Olmo Rosario y Zach Nehrir.