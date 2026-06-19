A punto de su esperado regreso, Verlander sufre un nuevo revés en la corva izquierda

Justo cuando estaba listo para regresar al montículo por los Tigres este domingo frente a los Medias Blancas, el abridor veterano Justin Verlander sufrió una distensión en la corva izquierda durante una sesión del bullpen en Houston, por lo que finalmente no realizará su salida.

“No es cuestión de días”, señaló el mánager A.J. Hinch al respecto. “Es cuestión de semanas”.

Verlander, de 43 años, inició un compromiso esta temporada antes de ser inhabilitado por una inflamación en la cadera izquierda. Tras realizar un par de aperturas de rehabilitación, el equipo determinó que estaba listo para volver a la acción, antes de que este nuevo problema físico echara por la borda los planes.

El estelar serpentinero es el líder activo de las Mayores en victorias (266) y ponches (3,554), aunque ahora tendrá que esperar más tiempo para intentar engrosar esas legendarias cifras. El derecho venezolano Keider Montero tomará el lugar de Verlander en la rotación y recibirá la bola el domingo.

(Con información de MLB)