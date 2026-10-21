$!A Venados se le escapa el triunfo al final y Yaquis empareja la serie

CIUDAD OBREGÓN._ Otro encuentro muy cerrado, en donde los pequeños detalles marcaron la diferencia, fue el que se registró en la antigua Cajeme. En esta ocasión, Venados de Mazatlán, pese a dar pelea a lo largo de nueve entradas, fue Yaquis de Ciudad Obregón el que se terminó por imponer por pizarra de 3-2. Aldo Montes, llegado durante el receso de temporada a los rojos del puerto, brindó una apertura de calidad y sostuvo un gran duelo monticular con el cubano Odrisamer Despaigne, yéndose ambos sin decisión en el encuentro.

Fue Venados el primero en anotar cuando aprovechó un lanzamiento muy alto de Despaigne para timbrar en la cuarta entrada, aún y cuando no pegaron de imparable en el encuentro. Los locales empataron en la sexta cuando Montes se descuido con Sebastián Elizalde, quien le conectó jonrón solitario y un episodio más tarde, ya ante el relevo porteño, se fueron arriba cuando Víctor Márquez mandó la pelota de imparable. Mazatlán respondió rápido, ya que, en la apertura de la octava, un triple de Carlos Arellano puso en home a Andrés Álvarez.