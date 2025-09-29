Aaron Judge ahora está en una clase aparte al conquistar el título de bateo

NUEVA YORK._ En una era en la que el promedio de bateo frecuentemente es considerada una estadística anticuada, Aaron Judge no dejó de tenerla presente. Ahora el capitán de los Yanquis ha llevado dicho aspecto a nuevas alturas, terminando como el campeón de bateo de mayor estatura en la historia de las Grandes Ligas.

Judge aseguró su corona con una jornada bateando de 4-1 en la victoria de los Yanquis por 3-2 sobre los Orioles el domingo en el Yankee Stadium, concluyendo la campaña con promedio de .331. La competencia ni siquiera estuvo reñida: Jacob Wilson de los Atléticos y Bo Bichette de los Azulejos terminaron con .311 cada uno.

“Simplemente pienso que es contagioso el tratar de ser un buen bateador”, declaró Judge. “Un hit resulta en otro, y eso resulta en triunfos”.

Judge, quien guió a los Bombarderos a la postemporada y reforzó sus argumentos para su tercer premio a Jugador Más Valioso de la Liga Americana, también encabezó las Mayores en porcentaje de embasarse (.457) y slugging (.699), entre otras categorías.

Judge es apenas el tercer jugador en pegar 50 cuadrangulares o más y conquistar un título de bateo, acompañando a dos miembros del Salón de la Fama: Mickey Mantle (1956) y Jimmie Foxx (1936).

“Siempre es alguien que trata de mejorar y mover la aguja en los ajustes que debe hacer”, señaló el piloto del conjunto del Bronx, Aaron Boone. “Demuestra mucho orgullo en batear para promedio. Creo que lo valora bastante”.

Esa meta de consistencia no es nada nuevo. Judge dijo que creció viendo al dominicano Albert Pujols y al venezolano Miguel Cabrera, destacando que “Esos muchachos siempre batearon por encima de .300. El trueno simplemente llegó con eso. Siempre ha sido uno de mis objetivos, tener promedio por encima de .300”.

Judge es el primero desde Cabrera con los Tigres del 2012 en encabezar las Grandes Ligas en promedio, porcentaje de embasarse y slugging.

“Se lo merece. Es un jugador bastante bueno”, expresó su compañero Ben Rice. “El conseguir esos números de poder y también batear para promedio es algo impresionante”.

El agregar un título de bateo a una vitrina que ya incluye dos premios a JMV de la Americana es una hazaña inédita, teniendo en cuenta la estatura de Judge.

Con 6-7 de altura, Judge supera el récord anterior de 6-5, compartido por los miembros del Salón de la Fama Dave Parker, Frank Thomas y Joe Mauer, además de John Olerud y Derrek Lee.

El coach de bateo de los Yanquis, James Rowson, calificó el logro de Judge como algo “impresionante”, pero nada sorprendente. “Todos los días, llega y hace algo especial. El ver a un muchacho de esa estatura batear para esa clase de promedio y poder al mismo tiempo... es clase aparte”.

La obsesión de Judge con el promedio surge desde su primera prueba en la Gran Carpa en el 2016, cuando bateó apenas .179 en 27 partidos. Dejó dicha cifra de primera plana en su aplicación de notas como motivación para hacer los ajustes que resultaron en su campaña de Novato del Año del Joven Circuito en el 2017.

Esto marca la tercera temporada en la que Judge supera promedio de .300, cada una en los últimos cuatro años. Bateó .311 en el 2022, tuvo un repunte tras un 2023 lleno de lesiones para llegar a promedio de .322 en el 2024 y ahora ha llegado a nuevas alturas.

“Pienso que lo principal es jugar más partidos, conseguir más experiencia, comprender las situaciones de los juegos y lo que necesita el equipo”, explicó Judge. “Estoy tratando de poner de mi parte para ayudar a mi equipo a ganar la mayor cantidad de partidos posible y estar en la mejor posición para ganar la Serie Mundial”.

Juegos de comodines de la Liga Americana

Martes 30 de septiembre

Detroit en Cleveland

10:00 Horas

Boston en Nueva York

15:00 Horas