TAMPA, Florida._ Aaron Judge se tomará un par de días de descanso de los entrenamientos debido a cierto cansancio, algo que el mánager de los Yanquis, Aaron Boone, definió como “desgaste típico de la mitad de la primavera”.

Judge salió del juego del domingo, una victoria de los Yanquis 9-8 sobre los Bravos en la Liga de la Toronja, después de dos turnos al bate. Boone dijo que era parte de un plan para darle más tiempo de juego a Trent Grisham.

Como Judge no estuvo en ninguna de las alineaciones divididas de los Yanquis el lunes, Boone dijo que no espera que su estelar cañonero vuelva a jugar hasta el miércoles contra los Medias Rojas.

“Está un poco agotado, algo típico de la mitad de la primavera con todo el trabajo que hacen en la jaula y en los campos traseros”, dijo Boone el lunes en Clearwater, Florida.

Después del juego del domingo, Judge dijo que su salida temprana había sido planeada por Boone.

“Él me habló antes de la práctica”, aclaró Judge. “Me dijo, ‘oye, he estado queriendo hablar contigo. Tengo a Grish detrás de ti. ¿Estás bien con dos turnos al bate?’ Le dije, ‘Hombre, ¿qué es esto, el 10 de marzo? Estoy bien con lo que sea que tengas que hacer’”.

Boone dijo que Judge no está teniendo problemas con su dedo gordo del pie derecho, que le costó dos meses de la temporada pasada después de que sufriera un esguince de ligamentos al chocar contra una cerca de concreto en el Dodger Stadium.

“Una cosa en la que creo que Aaron se ha vuelto realmente bueno en los últimos años es en manejar las molestias y observar las cosas menores con las que lidia a lo largo del año”, añadió Boone. “Se maneja y se protege muy bien a sí mismo”.

Judge ha participado en seis juegos de la Liga Toronja. Tiene dos hits en 14 turnos al bate (.143) con un doble, una carrera impulsada, dos bases por bolas y tres carreras anotadas.

Aaron Judge da hit remolcadorFeb 25, 2024 · 0:20Aaron Judge da hit remolcador“Simplemente me le acerco para ver cómo está”, siguió Boone. “Sé que a veces hacen tanto, las cosas que no ves. Especialmente con tus jugadores veteranos, quieres asegurarte de que no se estén excediendo en esta época del año. Al mismo tiempo, obviamente tienes que aumentar la intensidad y acostumbrarlos a recuperarse”.