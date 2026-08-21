Abridor o relevista, dilema de los Medias Blancas con José Urquidy

Después de su dominante relevo de seis innings de blanqueo contra los Cachorros de Chicago, José Urquidy puso a pensar al mánager de los Medias Blancas, Will Venable, sobre cómo utilizarlo, abridor o relevista.

CIUDAD DE MÉXICO._ Después de su dominante relevo de seis innings de blanqueo contra los Cachorros de Chicago, José Urquidy puso a pensar al mánager de los Medias Blancas, Will Venable, sobre cómo utilizarlo, abridor o relevista.

Aunque en el beisbol moderno el rol se ha desvirtuado un poco con el llamado día del bullpen, que fue el caso del encuentro que ganó el mazatleco el pasado miércoles. Abre un relevista que normalmente tira un inning y luego entran a escena los demás hasta llegar el turno del cerrador.

Urquidy estaría listo para lo que le pidan el próximo lunes en Chicago ante los Rangers de Texas que andan en la pelea para regresar a los playoffs, tras ganar su primera Serie Mundial en 2023 y quedar fuera en 2024 y 2025.

BRANDON Valenzuela (.229, 8, 21) jugó ayer la primera base por segunda vez en la temporada, en tempranera victoria de los Azulejos de Toronto, 5x1, frente a los Rays de Tampa Bay que sienten cerca los pasos de los Yanquis de Nueva York como punteros de la división Este.

Al bate, Valenzuela, de 1-1 con una base, abonando a la ofensiva que fue su fuerte cuando se quedó con la titularidad en la receptoría en tanto se recuperaba Alejandro Kirk, quien ahora es el tolete más caliente del elenco canadiense.

En la actividad diurna del jueves, Kirk (.282, 7, 27), de 4-1 y un boleto, extendiendo a nueve juegos su racha con imparables. En agosto, el tijuanense batea .393 con 4 vuelacercas y 15 impulsadas, por mucho su mejor cosecha mensual en 2026.

Por los Rays, Jonathan Aranda (.282, 15, 76), de 4-1, atravesando un bache en el que batea .250 sin jonrones y 4 empujadas en sus recientes 10 cotejos. Es el segundo mejor productor del equipo, después del dominicano Junior Caminero (80).

OBSERVACIONES: Al novato de los Cardenales de San Luis, Luis Gastélum (3-2, 5.49), solamente dos le llegaron a primera base—un hit y un boleto-- en sus recientes cinco relevos en los que en 6 entradas y un tercio ponchó a 12.

Los Cardenales de San Luis han intensificado el trabajo de rehabilitación de Ramón Urías (codos) para reevaluar si el veterano tercera base ya está listo para volver a Grandes Ligas. En 15 juegos rinde .178 con 2 jonrones y 5 empujadas con la filial AAA, Memphis.

Joey Meneses llegó ayer a 100 producidas (101) en su triunfal travesía en la sucursal AAA de los Atléticos, los Aviadores de Las Vegas. Su average es de .324 y ha conectado 14 cuadrangulares. Al margen de su rendimiento en el equipo grande (.150, 0, 2), el sinaloense debe recibir otra oportunidad de los Atléticos en septiembre.

EL estadio Francisco Villa de Durango registró las dos mejores asistencias de su historia—calendario regular y playoffs-- en los dos primeros juegos de los Caliente contra los Sultanes de Monterrey, 6, 113 y 6,126 aficionados.

El pequeño inmueble, estrenado en 1953 y reconstruido en 2017 para la franquicia de los Generales, es el segundo más antiguo de la LMB, detrás del Revolución Mexicana de Torreón (1932) y por encima del Parque La Junta de Nuevo Laredo (1957).

En Durango no se disputaban jornadas de postemporada desde 1978 cuando los entonces Alacranes del doctor Álvaro Lebrija cayeron en cinco con los Cafeteros de Córdoba de los Mansur, Chara, Roberto y José Antonio.

UN día como hoy en 1972- Phil Niekro y los Bravos de Atlanta vencieron a los Filis de Filadelfia por 2-1 en 11 innings, para poner fin a 15 victorias consecutivas de Steve Carlton, quien retiró a 19 al hilo, antes perder por un sencillo de Mike Lum.

En 1975 - Los hermanos Reuschel, de los Cachorros de Chicago, unen fuerzas para una blanqueada sobre los Dodgers de Los Ángeles, 6-0. Rick lanza 6 episodios y un tercio y Paul el resto, logrando así la primera lechada combinada protagonizada por hermanos.

Estas son las mañanitas para Félix Millán (83), Craig Counsell (56), Ismael Valdez (53), Jason Marquis (48), Jesse Chávez (43), Fernando Flores (35) y Alan Rangel (29).

–“Es feliz el que soñando, muere. Desgraciado el que muere sin soñar”.- Rosalía de Castro.