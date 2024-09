ATLANTA._ El venezolano Ronald Acuña Jr. tuvo una de las mejores campañas en la historia de las Grandes Ligas el año pasado. Pero ahora, el patrullero de los Bravos de Atlanta ha pasado la mayor parte del 2024 lidiando con la realidad de superar una segunda cirugía mayor en la rodilla, que posiblemente le impida ser un jugador tan dinámico como el de 2023.

“Creo que voy a ser paciente”, expresó Acuña. “Vamos a enfocarnos en el bateo y la defensa, y en lo que pueda hacer para ayudar al equipo. En cuanto a correr y robar esa cantidad de bases, no sé si pueda llegar a 40 o 50 con facilidad. Creo que está por verse. Pero sí, no sé cómo va a resultar todo”.

Acuña ganó su primer Premio Jugador Más Valioso de la Liga Nacional el año pasado, luego de convertirse en el primer jugador en conectar 40 jonrones y robar 70 bases en una misma temporada. Su increíble desempeño fue una prueba de que había superado el desgarre en el ligamento anterior cruzado derecho que lo dejó fuera durante la segunda mitad de la temporada de 2021.

Ahora, tendrá que demostrar que puede mantener su nivel élite después de dos cirugías de este tipo en la rodilla. Acuña se desgarró la rodilla izquierda cuando corría las bases durante un juego el 26 de mayo en Pittsburgh. La esperanza es que pueda estar listo para el inicio de la temporada de 2025, pero el cañonero mencionó que seguirá siendo cauteloso.

“Voy a ser un poco más cuidadoso con esto”, señaló. “Si el equipo y los doctores me dicen que ya estoy listo pero yo no me siento bien o me está molestando algo, lo voy a decir”.

Entonces, ¿espera Acuña estar listo para los campamentos?

“Si me siento bien, todo el mundo sabe que voy a querer jugar, voy a querer estar allí afuera”, dijo el venezolano. “Si me siento bien, ahí estaré. Pero al final del día, depende de cómo me sienta”.

Acuña ha pasado la mayor parte de los últimos meses rehabilitándose en Los Ángeles. Así que había mucho qué conversar el miércoles, cuando habló con la prensa en Atlanta por primera vez desde que sufrió la lesión.

Obviamente había que conocer lo que piensa sobre ver a Shohei Ohtani dando más de 50 jonrones y robándose más de 50 bases. ¿Es eso más impresionante que el 40-70 de Acuña?

“Es una buena pregunta, pero creo que es un tema para que ustedes debatan”, indicó.

Acuña vio a los Bravos coronarse campeones de la Serie Mundial en 2021, luego de verse apartado por la lesión a mediados de ese año. Ahora, está viendo a su equipo pelear por un puesto de postemporada, a pesar de no contar con seis de los jugadores que estuvieron en el lineup del Día Inaugural (incluyendo al abridor Spencer Strider).

“Se siente bien que puedan continuar con el éxito”, continuó Acuña. “Siento tener que decirlo así, pero la verdad es que nadie es insustituible en el beisbol. Las lesiones son parte del juego. Ocurren. Cuando alguien cae, otro tiene que dar un paso hacia adelante y ocupar ese lugar”.

(Con información de MLB)