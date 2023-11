CULIACÁN._ Este martes, en el primero de la serie contra los Yaquis de Ciudad Obregón, Ademar Rifaela conoció la experiencia de portar el jersey de Tomateros de Culiacán y jugar ante la afición guinda.

A su llegada, el nuevo refuerzo de la novena culichi encuentra la experiencia como algo agradable, pero al mismo tiempo pone en palabras concretas la meta a conseguir en esta nueva aventura.

“Muy contento, gracias a Dios que se dio la oportunidad de estar aquí con Culiacán. Tratar de dar lo mejor de mí y llevarnos la corona, que es lo más importante”, expresó en entrevista.

Rifaela, conocido ampliamente por su poder al bat, así como su vasta capacidad de producir carreras, piensa en sí mismo como un jugador de equipo.

“Trato de hacer de todo un poco. Lo más importante para mí siempre ha sido tratar de ganar y tratar de ayudar el equipo con todo lo que pueda”, confesó.

En su juventud, el beisbol no fue el primer amor, pero sí llegó como la disciplina que le dio un sentido a su trayectoria dentro del deporte profesional.

“Mi deporte favorito cuando era pequeño era el soccer, cosa que no pude seguir de grande porque mi abuela me dijo que no, que era un deporte en que me podía romper el pie muy fácil. De ahí cambié al beisbol y le doy gracias a Dios, que fue lo mejor que me pudo pasar”, dijo.

El jardinero se dio tiempo para comprometerse con la Nación Guinda, de cara al objetivo que toda la novena culichi tiene en mente.

“Sé que es una afición muy grande. Les juro que vamos a dar el todo por el todo para ellos”, finalizó.