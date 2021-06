Morgan ha sido la voz de los Rangers en el estadio en 38 de los últimos 39 años y ha sido parte integral del club dentro del parque. Morgan dijo que la noticia de su honor en el Salón de la Fama lo dejó sin palabras. Además, el ser inmortalizado junto a Beltré la hace mucho más especial.

“No sabía qué decir, ni cómo reaccionar”, expresó Morgan. “Luego me enteré de que sería con Adrián Beltré. Me he estado pellizcando todos los días”.

(Con información de MLB)