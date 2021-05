GUADALAJARA._ Adrián González sabe que los 317 jonrones que conectó en Grandes Ligas no son méritos suficientes para ir con México a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y , el tras casi tres años inactivo debe revalidar su talento.

La temporada 2021 de la LMB arrancará el 20 de mayo, por lo que el primera base cuenta con menos de dos meses para convencer a Castro de que, a pesar de su edad e inactividad, puede aportar más que peloteros jóvenes y con mejor ritmo de juego.

“Me atrae el poder jugar en la LMB, nunca lo he hecho, con ello podré completar participar en todas las ligas en México porque ya jugué en el Pacífico. Me siento bien, el talento no se va. Mi meta es hacer el equipo de Tokio y de ahí veremos lo que sigue en mi carrera”, finalizó.

(Con información de EFE vía Yahoo)