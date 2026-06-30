Adrián Martínez debutará en la LMB; Roberto Osuna sigue sumando ceros

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex ligamayorista, Adrián Martínez, debutará en la Liga Mexicana con los Dorados de Chihuahua. Una cortesía de los dueños de sus derechos, los Diablos Rojos que en ocasiones son generosos con los adversarios que suelen avasallar.

Martínez aterrizó en la pelota veraniega tras un prolongado periodo de lesiones que lo descontinuaron de las Mayores a los 27 años. Perteneció a los Padres de San Diego y Atléticos de Oakland, entre 2025 y 2024.

Los Atléticos fueron los que promovieron finalmente al Big Show al nativo de Mexicali, en 2022 y 2023, en una estancia nada despreciable de 153 cotejos. Compiló 4-8 y 5.51 en carreras limpias admitidas, con 100 ponches y 38 boletos en 112 innings.

JOEY Meneses llegó encendido de AAA a Grandes Ligas, donde reapareció el pasado 21 de junio. Pero a pesar de que en las menores se forjaron los bigleaguers de ayer y hoy y se forjarán los del futuro, el nivel del Big Show es otra cosa.

Por supuesto, el sinaloense sabía eso y más de ese ambiente en el que brilló en su primera etapa con los Nacionales de Washington, tras una larga espera en sucursales de varias organizaciones.

Viene a colación, dirían los elegantes, porque Meneses está batallando en la gran carpa después de no dejar a los Atléticos otra alternativa que llamarlo cuando, literal, se las comía ardiendo con los Aviadores de Las Vegas, en la Liga de la Costa del Pacífico.

ROBERTO Osuna ligó su salida 20 sin permitir carreras, un inning de 1-2-3 que contribuyó para una blanqueada combinada de los Halcones de Softbank sobre los Leones de Seibu, 6-0, en el inicio de la semana de actividades en el beisbol japonés.

Le bastaron 7 lanzamientos para poner la bola en movimiento en su ya acostumbrado séptimo episodio, para sumar 20 entradas al hilo en blanco desde que admitió dos rayitas a los Búfalos de Orix, el 29 de abril.

Su perfomance en 2026 quedó en 0-1, 12 “holds” y efectividad de 0.78 en 23 innings en los que tiene una relación de 24 chocolates y 3 bases por bolas, en su segunda campaña con los campeones actuales de la Japan Series, el símil de la Serie Mundial de Major League Baseball.

OBSERVACIONES: El novato Brandon Valenzuela (.240, 7, 19) va de 12-0 alternando en la receptoría de los Azulejos de Toronto con Alejandro Kirk. Había conectado hits en 9 de sus pasados 10 encuentros.

A la defensiva, el sonorense ha mostrado progresos detrás del plato y en el manejo del pitcheo. También tirando a las colchonetas y en especial la segunda. Ha sacado out al 23% de quienes intentaron el robo, un total de 10.

UN día como hoy en 1976 - Los Indios de Cleveland aplastan a los Toledo Mud Hens, 13-1, en un choque de exhibición en el que el mánager-jugador de la tribu, Frank Robinson, discute con el lanzador de la finca Mud Hens, Bob Reynolds, y lo noquea con una combinación de derecha e izquierda. Desde luego, Robinson fue expulsado sin dilación mientras era abucheado.

Entre Robinson y Reynolds hubo desencuentros cuando este era parte del equipo de Grandes Ligas y por lo cual lo enviaron a AAA.

Mañanitas para Nelson Cruz (46), Chris Pérez (41) y Charlie Blackmon (40).

-“Quien no sea lo suficientemente valiente como para correr riesgos no logrará nada en la vida”.- Muhammad Alí

ENTRE suspensivos.- La Liga Mexicana del Pacífico volverá a reunirse hoy en Hermosillo, ahora para el draft de mexicanos y extranjeros agentes libres... Hace unos días la Arco dio la bienvenida a los presidentes de las ligas de los países afiliados a la Confederación de Béisbol del Caribe que preside el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, para el “banderazo” de salida de la Serie del Caribe 2027 a celebrarse en la capital de Sonora... El evento de hoy empezará a las 19 horas—tiempo del Pacífico--, y podrá ser visto por TVC (Mega 315) y por el canal de YouTube del circuito que lidera Salvador Escobar Cornejo... Los Rieleros de Aguascalientes retiraron los números de Horacio Piña (33) y Enrique Aguilar (9), quienes aportaron para el único campeonato en la historia del club en 1978... El yucateco Gerardo Gutiérrez, un relevista que en 2026 retornó a la LMB luego de dos años en sucursales de los Diamondbacks de Arizona (3-4, 4, 4.96), pasó del Águila de Veracruz (1-3, 1, 2.67) a los Diablos Rojos... En la LMP ha sido legionario de los Venados de Mazatlán, aunque no ha reportado desde 2023-2024 (3-0, 2.63)... Sin remedio, a los aficionados de Oaxaca no los calienta ni la visita de los Diablos Rojos que son taquilleros casi en todos lados, según una asistencia de 4,006 aficionados y aficionadas en el estadio nuevo, la noche previa al receso de ayer en la mayoría de los frentes.