Águilas de Mexicali despidió a Roberto Vizcarra; Gil Velázquez al quite

CIUDAD DE MÉXICO.- El dueño de Águilas de Mexicali, Dio Alberto Murillo, no solo reiteró su costumbre de casi todas las temporadas de correr a su mánager en noviembre, sino que sacó de otro equipo en competencia al estratega de reemplazo.

El veterano directivo despachó a Roberto Vizcarra (14-12) con el plantel a un juego del segundo lugar y a tres de los líderes Algodoneros de Guasave, y llamó al coach de banca de los Naranjeros de Hermosillo, Gil Velázquez.

Para Vizcarra, quien llevó a los emplumados a su más reciente gallardete, en 2016-2017, el primero de sus tres banderines en la liga, es la segunda ocasión que Murillo lo bota. Para Velázquez será su segunda etapa al frente tras ser despedido por Murillo en noviembre de 2022.

Si quieren un atenuante para la decisión en la frontera, entérense que Vizcarra había perdido tres series consecutivas, dos de ellas en casa, contra los Venados de Mazatlán (1-2) y la más a la mano con los Tomateros de Culiacán (1-2), después de caer en Los Mochis (1-2).

El operador en la oficina de Mexicali actualmente es el gerente y ex jugador José Amador, pero se sabe que quien “cepilla” a los mánagers, normalmente cuando nadie lo espera por la posición del equipo en el standing, es el presidente del consejo, Dio Alberto Murillo Rogers.

Es el segundo cese consecutivo de Vizcarra en la ahora LMP-Banamex. El 1 de diciembre de 2025 dejó el mando de los Tomateros de Culiacán con un global de 21-20 y fue sustituido por Lorenzo Bundy.

Velázquez, ex jugador de cuadro con amplia experiencia en las menores de MLB, se hará cargo este sábado en el segundo de la serie contra los Algodoneros en Guasave. Anoche estuvo en el timón uno de los coaches de Vizcarra, Ramón Valdez.

EL prospecto que los Yanquis de Nueva York mandaron a los Marlins de Miami, Dylan Jasso (.328, 4, 14), está en su mejor momento en la Liga Mexicana del Pacífico, en su primera campaña de inicio como titular con los Naranjeros de Hermosillo, después de un magro debut en 2024-2025 (.120, 0, 1).

Y lo bueno es que puede cubrir a la defensiva varias posiciones. De hecho todas, excepto el campocorto y la receptoría, lo que le garantiza acción si continúa “on fire” con el tolete, cuando reporten el jonronero Isaac Paredes y la promesa de los Guardianes de Cleveland, Milán Tolentino.

Jasso, de 24 años y oriundo de Parral, Chihuahua, bateó .264 con 4 jonrones y 30 producidas en la filial AA de los Marlins en 2026, luego de tres veranos en las sucursales de los neoyorquinos, quienes lo negociaron a cambio del zurdo Ryan Weathers, en un paquete que incluyó a otros dos jóvenes.

UN día como hoy en 1972- Los Yaquis de Ciudad Obregón batearon cuatro jonrones en el primer inning para encaminarse a una victoria, 10-2, sobre los Cañeros de Los Mochis. John Scott, John Grubb, John Dave Hilton y Héctor Torres fueron los autores de los cuadrangulares.

En 2001- Por segunda vez en su carrera, el mánager de los Marineros de Seattle, Lou Piniella, fue nombrado por aclamación Mánager del Año de la Liga Americana, siendo el único que apareció en todas las boletas.

Piniella condujo a los Marineros a un histórico registro de 116 victorias, igualando a los Cachorros de Chicago de 1906 como el equipo con más triunfos en la historia de las Grandes Ligas.

Estas son las mañanitas para Curt Schilling (60), Rubén Rivera (53), Félix Pérez (42), Yasmani Tomás (36), Daniel Castro (34) y Francisco Lindor (33). Hoy cumpliría años Guillermo Hernández (1954-2023), ganador del trofeo Cy Young con los Tigres de Detroit en 1984.

-“Camina con cuidado y mucho tacto, y recuerda que la vida es un gran acto de equilibrio”.- Anónimo.

EN seguidillas.- Sin especificar por qué, los Cañeros de Los Mochis inhabilitaron a su bat más caliente, el novato Jayson Bass Jr. (.328, 4, 14)... Los Charros de Jalisco dieron de alta ayer mismo al recién incorporado, Jared Serna, previo al primer choque del compromiso con los Naranjeros en el estadio Fernando Valenzuela... Por cierto, los bicampeones presumieron en sus redes que el novato Carlos Báez conectó su primer jonrón en la LMP, haciendo hincapié en su condición de pitcher, después de que en sus inicios era catcher, primera base y jardinero en la LMB con los Olmecas de su natal Tabasco y con los mismos Charros, consumiendo algunos turnos en 2024. Sin embargo, Báez todavía no ha debutado como lanzador ni en verano ni en invierno y su nombre se puede leer en el roster activo de los “tapatíos” entre los jardineros... La directiva de los Mayos tiene pendiente informar dónde van a jugar su siguiente serie que les corresponde como locales, martes, miércoles y jueves de la próxima semana, contra los Algodoneros. Aunque lo más probable es que, si no sorprenden anunciando por fin la apertura del Manuel “Ciclón” Echeverría, volverán a sacar el trámite en corto, en el estadio de los Yaquis de Ciudad Obregón que por esas fechas estarán en Los Mochis. Por lo pronto, este fin de semana la tribu del sur de Sonora será huésped de los Cañeros.