$!Águilas de Mexicali vence 6-2 a Mayos de Navojoa con joya de pitcheo de David Reyes

CIUDAD OBREGÓN._ Magistral labor monticular de David Reyes llevó al triunfo a los Águilas de Mexicali sobre Mayos de Navojoa por score de 6 carreras a 2, en el arranque de una serie más dentro de la actividad de la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico. En el tercer capítulo los Emplumados hicieron daño al lanzador Elian Leyva, pasaporte de Chuckie Robinson y contundente cuadrangular de Javier Salazar (3) por las profundidades del jardín central colocó el pizarrón 2 carreras a 0.

Mientras David Reyes tejía una gran labor desde la lomita, sus compañeros le apoyaban con grandes jugadas defensivas y le daban más respaldo al anotar otras 2 anotaciones en la sexta entrada, con producciones de Phillip Evans y Alex Mejía aumentando el margen a 4 carreras a 0. Alexis Wilson conectó jonrón solitario (1) sirvió para que Mayos se quitaron la blanqueada en el complemento del octavo rollo Mexicali colocó la cereza en el pastel al anotar par de veces en la novena entrada, Chuckie Robinson se embasó con sencillo, Javier Salazar logró pasaporte y toque de sacrifico de Norberto Obeso dejó escenario listo para que Yadir Drake conectara sencillo por el central productor de 2 anotaciones movió la pizarra 6 carreras a 1. La tribu atacó en el noveno rollo cuando llenaron las bases sin out, Jesús Cruz subió a la lomita por Los Emplumados para sacar la entrada con dos bateadores, anotando Navojoa la segunda y última carrera del juego para score final 6 a 2 en favor de los Águilas de Mexicali.