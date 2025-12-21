Águilas se llevan el del honor ante Cañeros

Los Águilas tomaron la ventaja desde el primer inning; Cade Gotta abrió tanda con sencillo y después de dos outs Raudy Read lo remolcó con imparable al izquierdo.

LOS MOCHIS._ Madrugando en el marcador los Águilas de Mexicali lograron conservar la honra al llevarse el tercero de la serie venciendo 7 carreras por 2 a Cañeros de Los Mochis .

En la tercera sumaron un par de carreras; Cade Gotta volvió a ponerse en base, ahora con doblete y después Yadir Drake lo envió a tierra prometida y a su vez Drake anotó impulsado por hit de Moisés Gutiérrez.

Los Cañeros lograron decir presente en el cuarto episodio; con un out y hombres en las esquinas Yurisbel Gracial bateó rola al cuadro con la que anotó Isaac Rodríguez.

Al siguiente capítulo los cachanillas anotaron la cuarta carrera cortesía de un jonrón solitario de Estevan Florial.

Los visitantes terminaron de sentenciar con rally de 3 en la octava; Irving López empujó la primera conectando triple para remolcar a Moisés Gutiérrez, luego López anotó con una rola al cuadro de Marco Jaime y el mismo Jaime anotó con sencillo de Julián León.

En el cierre del inning Alejo López se fue para la calle conectando cuadrangular solitario para poner la pizarra 7 a 2.

Este lunes los Cañeros viajan a Hermosillo para enfrentar a Naranjeros.

Pitcheo

Por Cañeros abrió Manuel Urías y fue derrotado al permitir 4 carreras en 6 entradas, le conectaron 9 hits, no regaló bases y ponchó a 7. Le siguieron Miguel León, Tanner Kiest, José Luna y Jesús Gámez.

Por Águilas inició y venció César Vargas con labor de 6 entradas en las que aceptó 1 carrera, le conectaron 2 hits, dio 2 bases por bolas y ponchó a 4. Le ayudaron Kurt Heyer y Juan Robles.