Ahome se corona campeón en el Estatal de Beisbol de Primera Fuerza 2025

Vencen en la final a Guasave en el Estadio Alberto Vega Chávez
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/09/2025 20:57
28/09/2025 20:57

GUAMÚCHIL._ Con gran ambiente deportivo y después de cuatro intensas jornadas, la novena de Ahome se proclamó campeona del Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza 2025, evento que regresó a Sinaloa tras 12 años de ausencia y que tuvo como sede el Estadio Alberto Vega Chávez de Guamúchil.

El equipo ahomense mostró consistencia, garra y un alto nivel competitivo a lo largo del torneo, logrando avanzar con paso firme hasta la gran final, donde se impuso en muerte súbita 6-3 a la Selección de Guasave, sellando así su título y colocándose como el mejor del estado en esta categoría.

La justa reunió a las selecciones más representativas de Sinaloa y se vivió un espectáculo digno para la afición beisbolera, que celebró cada jugada con pasión.

Con el respaldo del gobernador Rubén Rocha Moya, a través del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (Isde), se garantizó que los peloteros de Primera Fuerza tuvieran la oportunidad de competir en un evento al que siempre han tenido derecho y, además, sin costo alguno para todos ellos.

Esta acción, coordinada con el comité organizador y el Ayuntamiento de Salvador Alvarado que preside Lupita López González, incluyó apoyo en logística, ampayeo y servicios médicos, asegurando un desarrollo exitoso y seguro del campeonato.

Con este campeonato, Ahome obtuvo el derecho de representar a Sinaloa en el Nacional de Primera Fuerza, que se celebrará en Torreón, Coahuila, a finales del mes de octubre, donde buscarán poner en alto nuevamente el nombre de nuestro estado.

Con esta victoria, Ahome suma un nuevo capítulo a la historia del béisbol estatal, consolidándose como referente en la máxima categoría amateur del rey de los deportes en Sinaloa.

