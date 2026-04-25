Al alza, Andrés Muñoz volvió a salvar

CIUDAD DE MÉXICO.- La efectividad de Andrés Muñoz (2-2, 4, 6.55) es alta para un cerrador que se respete, pero en sus últimas cinco apariciones, incluyendo la de ayer, el encargado de bajar el telón por los Marineros de Seattle compila 1-0, 4 rescates y 2.07 en carreras limpias, con 8 chocolates y una base por bolas en cuatro innings y un tercio.

Muñoz salvó el sábado por segundo encuentro consecutivo colgando una argolla sin admitir hit, otorgó un boleto y ponchó a uno en la victoria 11x9 sobre los Cardenales de San Luis. El México americano Jo Jo Romero (0-0, 5.55) toleró dos hits y dos rayitas en dos tercios de inning por los “Pájaros Rojos”.

El utility Ramón Urías, quien atraviesa por una mala racha en la que sólo ha pegado tres hits en 27 oportunidades, no participó por los Cardenales que hoy domingo intentarán evitar la barrida como visitantes.

HAY quienes creen que Joey Meneses tiene pocas posibilidades de que los Atléticos de Sacramento lo suban al equipo grande, pero mientras el veterano haga su trabajo en las menores no se le puede descartar para un retorno al Big Show.

El “culichi”, quien batea .293 con 3 jonrones y 21 impulsadas que son un montón a estas alturas, tuvo la otra noche una jornada de 5-4, un cuadrangular y 4 impulsadas con los Aviadores de Las Vegas, en la Liga de la Costa del Pacífico

Los A´s andan mejor de lo que los expertos pensaron con algunos de sus jóvenes dando el estirón, pero en el beisbol a veces impredecible, el momento llega cuando menos se lo esperan los que aspiran a cotizar en el máximo nivel.

EL propietario de los Pericos de Puebla, José Manuel Bejos, también trabajará la línea del fútbol de la Liga MX como dueño del club Atlas de Guadalajara. Hace muchos años existió el empresario Juan Abusaid, invirtiendo en la Liga Mexicana en los Algodoneros de Unión Laguna y en el soccer de primera división en los Diablos Blancos de Torreón.

UN poco más para acá, en los noventa, el grupo Modelo que lleva años embriagando a los mexicanos regenteaba al Santos Laguna, Venados de Mazatlán y Yaquis de Ciudad Obregón, ganando campeonatos con los tres equipos.

En estos tiempos se conocía del directivo Alejandro Irarragorri asistiendo a las juntas de la Federación Mexicana de Futbol y a las de la Liga Mexicana del Pacífico, como próximamente lo hará Bejos, compartiendo el pan y la sal con los pamboleros que acaban de abandonar Mazatlán.

UN día como hoy, en 1980 - Steve Carlton, de los Filis de Filadelfia, estableció un récord moderno de la Liga Nacional al lanzar su sexto juego de un solo hit en su carrera, dominando a su antiguo equipo, 7x0.

En 1981- Víctor García tiró un juego perfecto de 7 innings y los Tecolotes de Nuevo Laredo vencieron a los Indios de Ciudad Juárez, 7-0, en el parque La Junta.

Mañanitas para Amos Otis (79), Mike Scott (71), Francisco Córdova (54), Joe Crede (48) y Aaron Judge (34).

-“La más estricta justicia no creo que sea siempre la mejor política” .- Abraham Lincoln.

JONATHAN Aranda (.226, 6, 21) logró frente a los Mellizos Minnesota la primera jornada de dos jonrones de su trayectoria.

Otra: El tijuanense es líder en impulsadas y segundo en jonrones entre los Rays, en una parejera en ambos renglones con el dominicano Yandy Díaz.

Una más: En AAA, Jared Serna (.238, 1, 6) conectó su primer cuadrangular en esa categoría, asignado a la filial de los Marlins de Miami, Jacksonville.

Y, en el día del bullpen, Daniel Duarte (0-0, 3.72) abrió por los Jefes de Syracuse (Mets) ante los Medias Rojas de Worcester y en dos innings y un tercio no admitió hit ni carrera, caminó a uno y ponchó a tres.

ENTRE suspensivos.- Los Toros de Tijuana reportaron en la presentación de Justin Turner, la mayor asistencia en muchas lunas en el estadio que ha tenido varios nombres y que en 2025 nunca llenaron: 17,280 aficionados, en el ahora Mobil Park... La Liga Mexicana registró en el fin de semana en curso dos atípicas pizarras de 1x0 y dos típicas palizas de más de 20 carreras. Las blanqueadas, combinadas, desde luego, fueron del Águila de Veracruz a los Leones de Yucatán y de los Tigres de Quintana Roo a los Piratas de Campeches. En el otro extremo, los Diablos Rojos le metieron un 22-2 a los Conspiradores de Querétaro y los Algodoneros de Unión Laguna 22-14 a los Rieleros de Aguascalientes... Los Jaguares de Nayarit anunciaron la contratación del lanzador Brady Miller, de extracción del béisbol colegial estadounidense y que no ha pertenecido a organización conocida de Major League Baseball. En la Liga Mexicana ganó su primera actuación de 2026 con los Acereros de Monclova.