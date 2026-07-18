Alan Rangel abrirá contra los Mets; Osuna no afloja en Japón

CIUDAD DE MÉXICO.- Jonathan Aranda (.290, 14, 64), que va de 8-0 en tres juegos tras la reanudación de hostilidades, no inició ayer contra los Medias Rojas de Boston—de 1-0 como emergente— y el zurdo Patrick Sandoval, quien no tuvo decisión en la victoria sobre los Rays de Tampa Bay, 7x6.

El mánager de Tampa Bay, Kevin Cash, se dio el lujo de sentar a su líder productor y segundo en jonrones y promedio, además de quinto mejor bateador de la Liga Americana, sólo porque acumulaba siete turnos en blanco.

Cuando llegó la pausa del Juego de Estrellas, Aranda bateaba .579 (19-11) con un jonrón, 3 dobles, 6 producidas y 3 anotadas en cinco desafíos. Queda claro entonces que Cash quiere al tijuanense siempre a tope.

En el mismo juego, por los Medias Rojas, Jarren Durán (.191, 13, 48), de 3-0 y una anotada, mientras Sandoval batalló en su segunda salida luego de casi dos años en el “hule”. Cedió 9 hits y cinco carreras en 5 innings.

En otro resultado del sábado, en Houston, los Orioles de Baltimore superaron a los Astros con pizarra de 4x2 en 11 capítulos. Isaac Paredes (.254, 12, 50), pegó un hit en cinco oportunidades por los texanos.

Para hoy el todavía novato Alan Rangel (0-2, 4.19) abrirá su tercer juego de la temporada con los Filis de Filadelfia y segunda vez en su breve trayectoria contra los Mets de Nueva York. El 27 de junio de 2026 en la urbe de hierro, sucumbió después de una labor de 4 hits y 4 carreras en 4 capítulos.

EN una actuación no tan dominante como las que ha acostumbrado en 2026, Roberto Osuna colgó una argolla con serpentina de un hit, sin ponches ni bases por bolas, para preservar ventaja (15) que a la postre llevó a los Halcones de Softbank a un triunfo, 5-4, sobre los Marinos de Chiba Lotte, en el beisbol japonés.

Osuna redujo su efectividad a un microscópico 0.87 en 31 episodios con 32 chocolates y 3 boletos, aparentemente ya aclimatado en su nuevo rol que estrenará en el Juego de Estrellas que allá son dos, 28 y 29 de julio.

En 2023, Osuna fue convocado como cerrador estelar en su primera de cuatro veranos con los Halcones que lo firmaron por cuatro años y 27 millones de dólares, el más alto en la Nipon Baseball league.

CON los Diablos Rojos trabajan dos ex jugadores en cargos ejecutivos, algo poco usual en el beisbol mexicano, donde normalmente sólo labora uno. Se trata de Miguel Ojeda, director deportivo, y Javier Arturo López en la faceta de gerente.

Ojeda, quien sorpresivamente salió de la organización después de la conquista del título de 2024, para regresar unos meses más tarde, vive su momento de esplendor teniendo en puerta su entronización en el Salón de la Fama del beisbol mexicano.

El “culichi” López inicia una nueva faceta que en ocasiones suele ser ingrata si los buenos resultados no llegan pronto y de lo cual pueden dar testimonio varios ex colegas suyos en el diamante que también ejercieron en el plano operativo.

EL líder jonronero entre los activos en la Liga Mexicana, Japhet Amador (250), languidece en las filas de los Piratas de Campeche con poca actividad y 0 cuadrangulares en 23 encuentros y 50 turnos.

A sus 39 años el primera base y designado estaría quemando sus últimos cartuchos en verano y probablemente ya los agotó en invierno, en donde también ha sido desplazado por los Charros de Jalisco.

En total, sumando los macanazos de todos en la LMP, Amador (376) se metió a la lista de jonroneros encabezados por Héctor Espino (752), aunque lejos de los caballones Nelson Barrera (586), Andrés Mora (567), Eduardo Jiménez (550), Alejandro Ortiz (535), Matías Carrillo (489), Ronnnie Camacho (456), Raymundo Torres (435) y Jack Pierce (410).

UN día como hoy en 1976 - Dave Kingman, de los Mets, se desgarra los ligamentos del pulgar al lanzarse a por una pelota en la derrota por 4-2 ante los Bravos de Atlanta. Kingman, que ya sumaba 32 jonrones en la temporada, solo conectará cinco más tras estar de baja durante seis semanas.

En 1994- Vicente Palacios, de los Cardenales de San Luis, logró una blanqueada de un solo hit ante los Astros de Houston y los venció 10-0. Admitió un sencillo a Andújar Cedeno en la tercera entrada y una base por bolas. Ponchó a ocho.

Mañanitas para Rick Ankiel (47) y Vicente Palacios (31). Hoy cumplirían años Marcelino Solis (1930-2001) y Jaime Corella (1937-2023).

-“Yo no hablo de venganza ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón”.- Jorge Luis Borges.

EN seguidillas.- José Urquidy no registró decisión el sábado luego de trabajar tres innings (2h, 1c, 1bb, 3k) con los Indios de Indianápolis (Pittsburgh), que ganaron 5-3, a los Clippers de Columbus (Cleveland), en la Liga Internacional clase AAA... El mazatleco compila 5-3, 3.64 en carreras limpias y 70 ponchados en 76 y dos tercios... El prospecto, Milán Tolentino (.248, 11, 48), falló en cuatro viajes por la filial de los Guardianes...