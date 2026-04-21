CIUDAD DE MÉXICO.- Los Filis de Filadelfia llamaron ayer de AAA a Alan Rangel, uno de los estrenos nacionales de 2025 en Grandes Ligas y que al momento destacaba sobremanera en la sucursal Lehigh Valley IronPigs, en la Liga Internacional.

En cuatro apariciones en las menores en 2026, todas como abridor, el nativo de Hermosillo ganó dos de tres decisiones con efectividad de 1.66, 18 ponchados y 10 bases por bolas en 21 innings y dos tercios.

Rangel parecía en posición de iniciar en las Mayores en el actual ciclo, después de su exitoso estreno (0-0, 2.45), pero perdió la brújula en la pretemporada, admitiendo 8 carreras limpias en 7 innings y dos tercios.

LOS Azulejos de Toronto ganaron dos juegos consecutivos contra los Diamondbacks de Arizona y Ángeles de Anaheim, después de una racha en la que perdieron seis de siete y un traslado en autobús desde Phoenix al sur de California, aproximadamente seis horas, para atravesar el oscuro desierto, debido a una falla mecánica de su avión charter.

Tuvieron dos opciones: esperar algunas horas una nueva nave procedente de Vancouver o tomar la carretera, como en los tiempos en que todos lo hacían en las menores, siendo esta última aprobada por votación nominal.

Entre bromas y risas solo se supo de la inconformidad del veterano lanzador, Max Scherzer, quien habría recibido una “reprimenda” del mánager John Schneider: “Max, ¿por qué no compras un avión. Tienes suficiente dinero”.

CON sus dos batazos de vuelta entera la otra noche en Cleveland, Isaac Paredes (.221, 2, 10) tiene en su carrera 8 juegos de dos jonrones y uno de 3 que le permite codearse con la crema y nata del poder en el Big Show, aunque el récord que es de cuatro, lo presumen 21.

Fue el 21 de junio de 2022 cuando Paredes disparó sus tres bambinazos, en la trinchera de los Rays de Tampa Bay, nada más y nada menos que contra los Yanquis de Nueva York en el emblemático Yankee Stadium.

En total, el sonorense suma 94 cuadrangulares, la quinta mejor cifra entre los mexicanos y que comparte con Erubiel Durazo, para proyectarse al reducido círculo del triple dígito. De mantenerse sano, Paredes se meterá este mismo año al grupo que encabeza Vinicio Castilla (320) y que incluye a Adrián González (317), Jorge “Charolito” Orta (130) y Aurelio Rodríguez (124).

UN día como hoy, en 1981 – El novato de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela, lanza su tercer juego sin permitir carreras en cuatro aperturas, poncha a 11 bateadores y consigue la única rayita de la noche con un sencillo en una victoria por 1-0 contra los Astros de Houston.

En 1997- Nelson Barrera llegó a 1,574 impulsadas para romper el récord de Héctor Espino en la Liga Mexicana y los Guerreros de Oaxaca se imponen 3-1 a los Olmecas de Tabasco.

-“El mundo es un rompecabezas cuyas piezas cada uno de nosotros arma de diferentes maneras”.- David Vizcott.

OBSERVACIONES: El chihuahuense Samuel Natera Jr. despegó en gran forma en la filial AAA de los Angelinos de Anaheim, Salt Lake City, de acuerdo a cifras de 2-0 y 3.27 en carreras limpias con 14 ponches en 11 capítulos.

Ya no hay boletos, al menos en los canales de venta oficiales, para la “México City Series” que protagonizarán, sábado 25 y domingo 26 de abril en el diamante del Alfredo Harp Helú, los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona.

Lo Mayos de Navojoa realizaron su primer movimiento de cara a su campaña de regreso. Enviaron a los Venados de Mazatlán a los pitchers Raúl Carrillo (5-4, 4.40) y Esteban Bloch (1-0, 10.32) y al toletero Gaige Howard (.288, 1, 24), a cambio del jardinero Alonso Gaitán (.234, 2, 14) y el relevista Scott Engler (1-0, 3, 2.13).

ENTRE suspensivos.-. En su segunda apertura de la incipiente campaña en la Liga de Taiwán, el zurdo Marcelo Martínez saldrá hoy en busca de su primera victoria del año con su nuevo equipo, Dragones de Wei Chuan, encarando a TSG Hawks. En su presentación, el 15 de abril, el tamaulipeco no registró decisión en casi seis innings en blanco, 6 hits, una base y 4 chocolates... El guardabosques Daniel Johnson que en 2025 rindió a los Caliente de Durango (.429, 5, 12) y Naranjeros de Hermosillo (.158, 0, 1), retornó al Big Show convocado por los Astros de Houston. En los playoffs de la LMP promedió .370 con un jonrón y una empujada en seis encuentros contra los Charros de Jalisco... A los 28 años, tras cuatro veranos en filiales de los Azulejos de Toronto, el cátcher Andrés Sosa (.400, 0, 1) debutó en la Liga Mexicana con los Guerreros de Oaxaca. En la LMP ha consumido algunos turnos con los Naranjeros (.201, 2, 10).