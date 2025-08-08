El mánager de los Filis de Filadelfia, Rob Thomson, no termina por soltar la rienda al sonorense Alan Rangel, pero al menos lo ha mantenido en el equipo grande después de varias subidas y bajadas a partir de su estreno ligamayorista, el 6 de junio.

Su más reciente llamado a la gran carpa fue el 22 de julio y desde entonces compila una efectividad de 1.13 y un salvamento con 7 chocolates y 4 bases por bolas en 8 innings, sobre cuatro relevos.

El detalle curioso es que a Rangel, quien desde 2022-2023 no ha faltado en el invierno con los Naranjeros de Hermosillo (2-5, 3, 3.31), este año le ha ido mejor en el Big Show que en AAA, donde tenía cifras de 5-3 y 4.25 en carreras limpias admitidas.

ANTES que la oficina del comisionado publique su veredicto, los Guardianes de Cleveland condenaron a los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, separados del equipo por apostadores.

Los casilleros de ambos en el vestidor ya fueron desalojados y borrados vestigios que los recuerde, en una situación similar a la de Julio Urías en el feudo de los Dodgers de Los Ángeles en 2023.

Clase tenía un registro de 5-3, 24 salvados y efectividad de 3.23 y Ortiz 4-9 y 4.36 en carreras limpias cuando les ordenaron parar mientras iniciaban las investigaciones que en la agenda de MLB suelen ser tardadas.

OBSERVACIONES: Manuel Rodríguez se someterá a una operación del codo derecho este viernes, pero por extraño que parezca, será durante la cirugía cuando los facultativos decidan si el relevista yucateco necesita algo similar a la célebre “Tommy John”.

El cubano mexicano Randy Arozarena (.245, 23, 57) pegó ayer su jonrón 23, marca personal, remolcó una y anotó dos, en tanto Andrés Muñoz (3-1, 26, 1.40) aportó una argolla, en victoria de los Marineros de Seattle, 4-3, contra los Medias Blancas de Chicago, en 11 innings.

UN día como hoy, en 1970- El zurdo dominicano Julio César Imbert, de los Leones de Yucatán, permitió un hit a Saúl Mendoza con un out en el primer inning después retira a los siguientes 26 para imponerse a los Petroleros de Pozas Rica, 3-0.

En 1974 - El juego Reales-Mellizos se interrumpe brevemente por el discurso de renuncia del Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. El histórico momento se transmite después de su inicio y en el siguiente inning se retrasa hasta su conclusión.

Los Mellizos se imponen a los anfitriones Reales por 3-2 en 14 capítulos con un elevado de sacrificio de Tony Oliva que mandó al plato a Rod Carew. Bill Campbell trabajó siete rollos de relevo para llevarse la victoria.

-“No esperes nada y acepta todo, así nunca te decepcionarás” .- Anónimo.

EN seguidillas.- Los Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco chocarán a partir de mañana en la capital de Nuevo León por segunda vez en playoffs de la Liga Mexicana. En 1991 los regiomontanos eliminaron a los tapatíos en cinco desafíos en primera ronda... Cuatro de los seis mánagers que clasificaron de la zona norte en la LMB son sobrevivientes de la hecatombe en el rol de la estrategia: Roberto Kelly (Monterrey) y Benjamín Gil (Charros), que se enfrentarán, Óscar Robles (Tijuana) y Félix Fermín (Dos Laredos)... Los otros dos, Juan Castro (Monclova) y el puertorriqueño Carmelo Martínez (Unión Laguna), justificaron los despidos de Homar Rojas y José Molina, respectivamente.

