Alan Rangel seguirá con los Filis; en Mexicali quieren a Brandon Valenzuela

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Filis de Filadelfia siguen confiando en Alan Rangel. El sonorense fue promovido al róster ligamayorista a pesar de batallar en 2026 en Grandes Ligas (0-3, 5.88) y en las menores, asignado a la filial AAA, Lehigh Valley (3-8, 5.58).

Es el segundo mexicano en esa tesitura con sus equipos pensando en la próxima temporada. El jalisciense Gerardo Carrillo (3-1, 4.15) que en 2026 se estrenó en el Big Show, recibió similar tratamiento por los Diamondbacks de Arizona, quienes, después lo nombraron su pítcher del año de la finca AAA, Aces de Reno (7-3, 7, 3.99).

Entretanto, tras un extraño regreso a la organización que después extenderle un contrato de ligas mayores lo cambió a los Medias Blancas de Chicago, los Piratas de Pittsburgh incrustaron a José Urquidy en el róster de la sucursal AAA, Indios de Indianápolis.

La semana pasada el mazatleco estampó su rúbrica en un acuerdo de ligas menores que en apariencia lo libera de presión, aunque todos quisieran perderse en un laberinto así con un futuro asegurado a mediano plazo.

CHRIS Coste tomó el mando de los Cañeros de Los Mochis que tuvo por casi tres inviernos consecutivos el galardonado Felix Fermín, y luego de breve interinato como reemplazo del dominicano en la última semana de acción en diciembre de 2025.

Coste y los verdes sucumbieron contra los Tomateros de Culiacán en la primera ronda de los playoffs en que llegaron a tener ventaja de 3-1, dejando un amargo sabor entre los aficionados que ya se veían en semifinales.

Los Cañeros ya no contarán con los servicios del cubano Yasmany Tomás, quien anunció su retiro el ciclo anterior tras cuatro temporadas (.265, 40, 164), incluyendo la de 2022-2023 cuando contribuyó para la conquista del cuarto gallardete de los verdes y fue el Jugador Más Valioso de la Liga Mexicana del Pacífico (.328, 10, 57).

Otro antillano, Yurisbel Gracial, que rindió en 21 juegos en 2025-2026 (.360, 2, 23), arrancará desde el principio con el impulso de 24 bambinazos y 70 remolcadas en la Liga Mexicana con los Conspiradores de Querétaro en 2026.

Por cierto, en una situación similar a la de su hermano Luis que reportó a los Yaquis de Ciudad Obregón, el agente libre Ramón Urías podría ser una opción para los Cañeros si conforme avanza el otoño no se engancha con organización conocida de la gran carpa.

Ramón Urías no juega en la LMP desde 2019-2020 (.204, 4, 11) cuando defendió la trinchera esmeralda en 29 juegos y meses más tarde los Orioles de Baltimore lo debutaron en Grandes Ligas con la pandemia a todo lo que daba.

En 2026 el mayor de la dinastía batalló en la nómina de los Cardenales de San Luis, según cifras de .151, 4 cuadrangulares y 9 empujadas en 86 juegos, aunque con el atenuante de tres meses en el taller de reparaciones lesionado de ambos codos, una rareza.

OBSERVACIONES: En Mexicali creen que el cátcher de los Azulejos de Toronto, Brandon Valenzuela, podría debutar con los “Caballeros Águilas”, quienes lo adquirieron de los Naranjeros de Hermosillo a cambio de la promesa de los Guardianes de Cleveland, Milán Tolentino. Incluso hablan de convencerlo para que juegue en la primera base.

Los Jaguares de Nayarit ganaron el “Fan Fest” de Tucson, Arizona, superando a Naranjeros, Yaquis y Águilas, con el coach Enrique “Che” Reyes en el timón. El manager Luis Carlos Rivera, subcampeón de la LMB con los Olmecas de Tabasco, brillaba por ausencia con un permiso especial.

UN día como hoy en 1966 - A los 20 años, Jim Palmer se convirtió en el lanzador más joven en lograr una blanqueada en la Serie Mundial, en la victoria de los Orioles de Baltimore sobre los Dodgers de Los Ángeles por 6-0.

Sandy Koufax cargó con la derrota en su última aparición en las Grandes Ligas debido a problemas de salud y el jardinero de los Dodgers, Willie Davis, cometió tres errores en jugadas consecutivas durante la quinta entrada.

En miércoles 6 de octubre de 1971- Felipe Leal tiró un juego completo, Mike Floyd disparó un jonrón y los Algodoneros de Guasave iniciaron la campaña en la que conquistaron su primer campeonato con una victoria, 5x1, sobre los Yaquis en el estadio Álvaro Obregón de la Antigua Cajeme.

Mañanitas para Dennis Boyd (67), Archie Cianfroco (60), Benjamín Gil (54), Freddy García (50), Héctor Garanzuay (46) y Radhames Liz (43).

El 6 de octubre de 2001 murió en un accidente automovilístico el pitcher activo ex ligamayorista, Miguel del Toro, a los 29 años, en Ciudad Obregón.

-“No quiero alcanzar la inmortalidad a través de mi trabajo. La quiero conseguir sin morir”.- Woody Allen.

EN seguidillas.- Patrick Murphy, derecho de 31 años con fogueo en MLB (0-3, 4.76), Japón (2-2, 3.62) y Corea del Sur (3-3, 3.12), debutará en la LMP con los Charros de Jalisco... A los bicampeones reportaron apenas ayer el colombiano Reynaldo Rodríguez y los pitchers Mario Meza y Miguel Aguilar... Faltan algunos de los extranjeros, además del utility Mateo Gil, quien no podrá evitar llegar más retrasado que la última diligencia, en complicidad con papá Benjamín.