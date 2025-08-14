Albergará Navolato Torneo Estatal de Softbol 2025 del 15 al 17 de agosto

Navolato será sede del Torneo Estatal de Softbol que se celebrará del 15 al 17 de agosto en diferentes puntos del municipio, de cara a la contienda nacional que se realizará en septiembre.

El presidente de la Asociación Estatal de Softbol, Alfredo Lerma, destacó que para este torneo estatal contarán por primera vez con una categoría varonil, además de tres en femenil.

“Es un honor traer a Navolato este tipo de eventos, ya que Navolato es un municipio lleno de atletas, deportistas y sobre todo gente de bien, la cual siempre nos ha arropado como asociación estatal tanto en el softbol como en el beisbol 5”.

“Es un estatal muy especial, ya que vamos a abrir la categoría varonil, originalmente es femenil y ya teníamos tiempo gestionando la varonil y no podíamos lograrla, este año se va a lograr la varonil también”, expuso.

En la rama femenil, competirán en categorías Máster de 30 a 39 años; Super Máster de 40 a 49 años, y Decanas de 50 años en adelante; mientras que para los varones solo contarán con categoría de 40 años y más, con hasta dos refuerzos de 37 años.

La inauguración del campeonato será este sábado 16 de agosto a las 11:00 horas en el estadio Monstruo Verde; el torneo continuará el fin de semana hasta la gran final el día domingo 17.

Para esta edición se tiene confirmada la participación de 14 equipos provenientes de cinco municipios diferentes: Mocorito, Guamúchil, Navolato, Culiacán y Guasave.

El equipo femenil campeón será la base de la selección Sinaloa para el Campeonato Nacional de Softbol Femenil que se disputará en Monclova, Coahuila, a partir del 25 de septiembre.

“El deporte para nuestro Gobierno es un pilar fuerte en la ciudadanía, lo estamos impulsando desde el primer día en que entramos en Gobierno, estar apoyando a todas las disciplinas que se están desarrollando en nuestro municipio y apoyando a estos atletas, a estos deportistas o simplemente ciudadanos que hacen un deporte”.

“Estamos con las puertas abiertas para hacer que llegue un final, pero un final en convivencia, con respeto y que gane el mejor”, expresó el Alcalde de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza.