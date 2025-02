JUPITER._ Clayton McCullough no perdió tiempo el jueves al tomar su decisión más fácil hasta ahora en su mandato como mánager de los Marlins: El as Sandy Alcántara será el abridor de Miami para el Día Inaugural, cuando los Marlins reciban a los Piratas el 27 de marzo en el loanDepot park. El primer lanzamiento está programado para las 4:10 p.m. ET..

Alcántara, quien está completamente sano después de someterse a una cirugía Tommy John en octubre del 2023, recibirá su quinta asignación de Día Inaugural, líder en la franquicia. Durante el primer entrenamiento para los lanzadores y receptores el miércoles, Alcántara se vio como el de antes al enfrentar a los bateadores en una práctica de bateo en vivo.

“Probablemente no sea un secreto, pero Sandy estaba emocionado”, dijo McCullough, quien informó a Alcántara el jueves por la mañana. “Ha sido un largo camino desde el año pasado. Estaba emocionado de verdad, con la sonrisa en su rostro al recibir esa noticia. Entonces, a nivel de organización, estamos muy emocionados y la afición de Miami estará emocionada de ver a Sandy subir al montículo para nosotros en el Día Inaugural”.

Alcántara, de 29 años, encabeza una rotación algo joven pero talentosa que recientemente dio la bienvenida al diestro veterano Cal Quantrill, quien estuvo en el campamento el jueves. El dominicano Edward Cabrera, Max Meyer y el mexicano Valente Bellozo, así como Ryan Weathers, compiten por puestos de abridor.

“No fue una decisión tan difícil”, dijo McCullough. “Creo que Sandy fue una decisión fácil para nosotros. Y de nuevo, muy contento por él por todo el trabajo duro que ha puesto para volver a estar en posición para eso”.

Hay una gran posibilidad de que el sur de la Florida vea el mejor duelo monticular de Grandes Ligas para abrir la temporada en el Día Inaugural. Alcántara ganó el Premio Cy Young de la Liga Nacional en el 2022, mientras que el fenómeno de los Piratas, Paul Skenes, fue Novato del Año de la NL en 2024.

(Con información de MLB)