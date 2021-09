CULIACÁN._ Aldo Montes lució en su primera apertura de pretemporada y Emmanuel Ávila respondió en su presentación con los Tomateros de Culiacán. A pesar de esto, el equipo guinda no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo 4-2 contra los Cañeros de Los Mochis , en duelo de preparación llevado a cabo dentro del Estadio Guinda .

Sin embargo, los verdes vinieron de atrás en la quinta contra Santiago Gutiérrez, primer relevista de Tomateros.

Con un out y con Bryant Aragón así como Amílcar Gómez en base, Roberto Méndez conectó rola que Sebastián García no pudo levantar y permitió que ambos corredores anotaran. Tras caer el segundo out, Jorge Enrique Rivera trajo la tercera con imparable al jardín central.