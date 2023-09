“Me he sentido muy tranquilo, porque la experiencia me lo ha dado y me ayudado a estar enfocado, tratando de estar positivo y en la mejor disposición de ayudar al equipo”, explicó.

De la manera en la que el conjunto está confeccionado para esta temporada, Barraza manifestó que ve a un cuadro mejor estructurado que en años anteriores.

“Este año se ve un equipo mucho mejor al de los otros años, han llegado refuerzos importantes que hacen vislumbrar que Algodoneros, tendrá una excelente temporada”, `puntualizó.