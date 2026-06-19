Alejandro Kirk batalla para tomar su paso; ganó Marcelo Martínez

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de batear de 7-4 con un doble, dos producidas y una anotada en sus primeros dos juegos posterior a su larga ausencia fastidiado por la fractura del dedo pulgar izquierdo, Alejandro Kirk (179, 1, 4) se fue de 12-0 en sus siguientes tres, incluyendo el de ayer (4-0) que los Azulejos de Toronto perdieron 16-6 contra los Cachorros en Chicago.

Es por demás obvio que Kirk todavía necesita turnos para recuperar el “timing” del cual hablan los expertos, pero eso le llevará algún tiempo, alternando con su paisano Brandon Valenzuela (.261, 7, 19) que cayó de pie en Canadá.

Por los ganadores, el conocido Justin Dean, de 29 años, conectó finalmente su primer hit en Grandes Ligas, un triple productor de tres carreras, en una ofensiva de siete en el séptimo inning.

Los Cachorros subieron horas antes del encuentro a Dean, un habilidoso jardinero que recuerdan en Los Mochis y que en 2025 vivió inusual aventura promovido a las Mayores por los poderosos Dodgers de Los Ángeles.

Sólo tuvo dos oportunidades al bate (2-0) en 18 juegos en el rol regular y ninguno en la postemporada en la que participó en 13, incluso tres en la Serie Mundial, exclusivamente en labores defensivas, contra los Azulejos de Toronto.

En 2026 en AAA bateaba .238, 3 cuadrangulares y 25 empujadas para Iowa en la Liga de la Costa del Pacífico. Con anillo de Serie Mundial, Dean se puso sus moños el pasado invierno y no reportó a los Cañeros que le echaron muchas porras en sus plataformas.

MARCELO Martínez (3-1, 0.89) espació 8 hits y dos carreras en siete innings en su primer triunfo tras cuatro juegos sin ganar y los Dragones de Wei Chuan superaron a Rakuten Monkeys, 11x3, en la Liga de Taiwán.

El zurdo ponchó a 3 y concedió dos boletos para celebrar por primera vez desde el 29 de abril. Venció el tamaulipeco a su equipo en las campañas de 2024 y 2025 cuando levantó cosechas de 13 victorias.

Martínez, quien con 50 episodios y un tercio sobre 8 aperturas todavía no es elegible para el “top ten” de la CPBL, suma en el año cuatro actuaciones de siete innings, dos de seis y dos de al menos cinco.

LA Liga Mexicana no anduvo con medias tintas la noche pambolera mundialista con su reporte de asistencias a cuatro de los seis estadios que, sin miedo al qué dirán, abrieron sus puertas, en tanto en las calles, plazas, antros y “piqueras” se desbordaba el entusiasmo por el “deporte del hombre”, parafraseando al extinto Ángel Fernández.

La peor recaudación de fieles amantes de la pelota se registró en el Francisco Ignacio Madero de Saltillo (474), seguido por el Francisco Villa de Durango (613), el Alberto Romo Chávez de Aguascalientes (852) y el Cruz Azul-Nelson Barrera Romellón de Campeche (901).

Se salvaron de la ignominia con entradas de doble dígito, el aún rechinando de nuevo, Yu’ Va, de Oaxaca con 2,010 y el Toros Mobile Park de Tijuana con la más copiosa de la jornada, 2,624 aficionados y aficionadas.

UN día como hoy en 1980- Leonard Smith, el hombre que mató al jardinero de los Ángeles de California, Lyman Bostock, con un disparo de escopeta el 23 de septiembre de 1978 y que posteriormente fue absuelto del crimen por razón de demencia, es dado de alta del Hospital Estatal de Logansport y se le autorizó regresar a su casa en Gary, Indiana. Los psiquiatras afirman que ya no padece una enfermedad mental.

En 2002- Charles “Bubba” Smith bateó de 6-6 para encabezar ofensiva que permitió a los Sultanes de Monterrey derrotar a los Algodoneros de Unión Laguna, 15 a 12. Smith fue el trigésimo carabinero de la Liga Mexicana que realizó la hazaña.

Mañanitas para Larry See (66), Juan Castro (54), Carlos Lee (50), Kendry Morales (43) y Andrés Ávila (36).

-“No levantes la voz en una discusión, simplemente mejora tu argumento”.- Harvey Specter

EN seguidillas.- El potosino Jesús Cruz ha estado intenso como cerrador de los Saraperos de Saltillo: 2-1, 8 rescates, 3.33 en carreras limpias admitidas y 30 ponches en 24 innings y un tercio, en 23 relevos... En Japón, Roberto Osuna (0-1, 1.00) tiene 10 días sin acción en el bullpen de los Halcones de Softbank. Desde el 10 de junio porque las circunstancias del juego no exigieron su aportación la semana pasada y en la en curso porque su equipo disputó su primer partido hasta ayer.. El ex bigleaguer y triunfador en el beisbol japonés, César Vargas, se integró al Águilas de Veracruz, luego de que lo liberaron los Pericos de Puebla (2-0, 8.56)... El que sigue a disposición es otro con derecho a una pensión de MLB, Luis Cessa (0-1, 8.40), quien no pudo cumplirle a los Olmecas de Tabasco... Luis Payán acumula en 2026 diez juegos sin ganar, 9 en el rol de abridor, con los Charros de Jalisco (0-1, 5.52) y los Saraperos (0-0, 3.48).