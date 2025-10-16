En Tucson pusieron buena cara al mal tiempo, publicando en sus redes en inglés y español, que su camino comenzó en el estadio Fernando Valenzuela de Hermosillo, en donde jugaron anoche el primer juego de historia en la Liga Mexicana del Pacífico.

CIUDAD DE MÉXICO._ En Tucson pusieron buena cara al mal tiempo, publicando en sus redes en inglés y español, que su camino comenzó en el estadio Fernando Valenzuela de Hermosillo, en donde jugaron anoche el primer juego de historia en la Liga Mexicana del Pacífico.

Repetirán hoy contra los Naranjeros para su juego inaugural que no podrán celebrar en casa debido al problema migratorio y ahí seguirán hasta el domingo para el trámite de la primera serie que también debieron disputar en Estados Unidos.

Después de la estancia en la capital de Sonora, los ex Mayos de Navojoa bajarán a Guasave para su primer compromiso en gira contemplada en el rol y así sucesivamente, hasta que resuelvan la gestión del visado de sus jugadores.

Será la primera vez que se conozca de eso en la LMP, pero con un antecedente a la mano en la Liga Mexicana: los Piratas de Campeche de 2023, cuando las obras de remodelación de su estadio sufrieron un gran retraso que los obligaron a jugar toda la temporada como visitantes.

Por lo pronto, los aficionados de Hermosillo tendrán tres encuentros adicionales a los 34 de rigor, similar situación de las plazas en la que el Tucson será “home team”, mientras reciban luz verde de las autoridades.

EL flamante estadio de los Jaguares de Nayarit, se llama ahora “Coloso del Pacífico Alejo Peralta”. Desde luego, algunos nativos del rumbo protestaron en las redes, pero es facultad de la directiva ponerle el nombre que quieran.

Así como se conoce el Kuroda Park de Guasave o Chevron Park de Los Mochis y en la Liga Mexicana, Alfredo Harp Helú (Diablos Rojos), Roberto Ávila “Sherwin Williams” (Tigres), Walmart Mobil (Monterrey), Estadio Chevron (Tijuana), etc.

Lo cierto es que, el fundador de los Tigres de México en 1955 y soporte del beisbol mexicano por décadas, puede tener la marquesina de un parque de pelota en cualquier lugar del país. El de los Jaguares es el primero.

UN día como hoy, en 1975 - Tony Pérez rompe una mala racha de 0 de 15 con dos jonrones para llevar a los Rojos de Cincinnati a una victoria de 6-2 sobre los Medias Rojas de Boston en el Juego 5 de la Serie Mundial.

En 1980- Fernando Valenzuela lanzó una blanqueada de 3 hits y 12 ponches y los Mayos de Navojoa derrotaron a los Naranjeros de Hermosillo, 2x0, en el estadio Manuel “Ciclón” Echeverría. Perdió Luis Fernando Guzmán.

-“Es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro”.- Yogi Berra.

EN seguidillas.- Alejandro Kirk va por su primer Guante de Oro en una terna que incluye a sus colegas de la receptoría, Carlos Narváez (Detroit) y Dillon Dingler (Boston)... La serie final de la Liga de Taiwán empezará el venidero sábado, al mejor de siete desafíos, entre el equipo en que milita el zurdo Marcelo Martínez, Rakuten Monkeys, y Brothers CTBC que tienen en su lista de inhabilitados Humberto Castellanos... Destapados los rósters de los equipos de la LMP, los detractores del circuito invernal se mofan por la presencia de “mexicanos malitos”, sin reparar en que los aztecas más destacados de la Liga Mexicana se encuentran distribuidos en 10 equipos, además de los que vienen de las sucursales de MLB y extranjeros que rindieron en verano. Los únicos que no están son los importados caribeños que juegan en sus respectivos países.

rl4460520@gmail.com