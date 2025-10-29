Alejandro Kirk confía en que Toronto sellará el campeonato en casa

LOS ÁNGELES._ Los Azulejos de Toronto se colocaron a una victoria de la Serie Mundial tras vencer 6-1 a Dodgers de Los Ángeles en el quinto juego. Con el mexicano Alejandro Kirk, la novena canadiense tomó ventaja 3-2 y buscará el título en casa.

En el crucial quinto encuentro, el receptor tijuanense Alejandro Kirk contribuyó al triunfo con un hit y una base por bolas en cuatro turnos. La noche también fue histórica para el lanzador Yesavage, quien recetó 12 ponches, imponiendo un nuevo récord para novatos en el Clásico de Otoño.

Este inminente regreso a Canadá con la serie a su favor ofrece a los Blue Jays la oportunidad de sellar el campeonato frente a su afición. De concretarse, Kirk se uniría a un exclusivo listado de peloteros mexicanos que han levantado el título de Grandes Ligas, un logro de gran resonancia para el beisbol nacional.

El pelotero mexicano Alejandro Kirk expresó su satisfacción por el resultado y la importancia de la ventaja.

“‘Súper importante regresar estos dos jueguitos a casa con la ventaja 3-2 y espero finalizarlo en el Juego 6. Confío en mi equipo y en todo el staff de pitcheo, creo que estamos haciendo un gran trabajo’, señaló el cátcher para MLB en español”.

El jugador de Tijuana, una figura clave en la ofensiva de su equipo, también resaltó la resiliencia mostrada por la novena azul. Han sabido sobreponerse a los momentos complicados de la serie, especialmente tras sufrir dos derrotas consecutivas.

“Este equipo está muy unido y eso es lo más importante. Después de dos derrotas consecutivas venir y ganar dos más, eso nos caracteriza como equipo”, declaró el pelotero.