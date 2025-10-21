Alejandro Kirk, en busca de meterse a la selecta lista de mexicanos que ganaron la Serie Mundial

Aunque históricamente, el beisbol mexicano suele dar grandes peloteros, solamente 15 jugadores, son los que pueden presumir haber ganado una Serie Mundial. Ahora, el cátcher, Alejandro Kirk, quiere formar parte de esa selecta lista y convertirse en el número 16.

El pelotero mexicano buscará la máxima gloria en el beisbol profesional con los Azulejos de Toronto, que deberán destronar a los Dodgers de Los Ángeles, que buscan su segundo trofeo del Comisionado por años consecutivos.

El primer pelotero azteca que logró conseguir una Serie Mundial, fue Horacio Piña, histórico pítcher mexicano. Lo logró con los Atléticos de Oakland al vencer a los Mets de Nueva York en el año de 1973.

Tuvieron que pasar 6 años, es decir en 1979, cuando Enrique Romo hizo lo propio. El lanzador mexicano se coronó con los Piratas de Pittsburgh al derrotar a los Orioles de Baltimore.

El tercero en la lista fue ni más ni menos que Fernando “Toro” Valenzuela. Por muchos, considerado como el mejor pelotero en la historia de México, fue clave para que los Dodgers consiguieran el prestigioso trofeo. En 1981. De hecho, en 1988, también formó parte del equipo campeón, pero no pudo jugar la postemporada por una lesión.

En tiempos recientes, solamente cuatro beisbolistas han conseguido meterse a la prestigiosa lista de ganadores. el culiacanense Julio Urías, Víctor González y Austin Barnes lo hicieron con Los Ángeles en el 2020, una temporada más corta de lo regular por el tema de la pandemia de Covid 19.

El último en ganar la Serie Mundial fue el pítcher mazatleco José Urquidy. El serpentinero lo consiguió en el año 2022 con los Astros de Houston, que vencieron a los Filis de Filadelfia.

Todos los beisbolistas mexicanos que han ganado una Serie Mundial

• Horacio Piña (1973) | Atléticos de Oakland

• Enrique Romo (1979) | Piratas de Pittsburgh

• Fernando Valenzuela (1981) | Dodgers de Los Ángeles

• Aurelio López (1984) | Tigres de Detroit

• Jorge Orta (1985) | Reales de Kansas City

• Erubiel Durazo (2001) | Diamondbacks de Arizona

• Benjamín Gil (2002) | Angelinos de Anaheim

• Alfredo Aceves (2009) | Yanquis de Nueva York

• Sergio Romo (2010, 2012, 2014) | Gigantes de San Francisco

• Jaime García (2011) | Cardenales de San Luis

• Fernando Salas (2011) | Cardenales de San Luis

• Julio Urías (2020) | Dodgers de Los Ángeles

• Víctor González (2020) | Dodgers de Los Ángeles

• Austin Barnes (2020) | Dodgers de Los Ángeles

• José Urquidy (2022) | Astros de Houston