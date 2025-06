La Fase 1 de la votación para el Juego de Estrellas de MLB del 2025 ha concluido, y la lista de posibles titulares para el partido se ha reducido oficialmente, mientras dos superestrellas lograron sellar sus boletos directo al Clásico de Media Temporada.

Se emitieron casi 11 millones de boletas antes de que el proceso se cerrara el jueves al mediodía ET. Los resultados fueron anunciados unas horas después por MLB Network.

Con todos los votos calculados, Aaron Judge de los Yanquis y Shohei Ohtani de los Dodgers fueron los jugadores con más apoyo en sus respectivas ligas en la Boleta PRO SPIRIT MLB All-Star 2025. Eso les otorga puestos automáticos en las alineaciones titulares de sus ligas para el Juego de Estrellas de MLB 2025 presentado por Mastercard en el Truist Park de Atlanta el 15 de julio.

JUGADORES CON MÁS VOTOS

L.A.: Aaron Judge, OF, Yankees -- 4,012,983 votos

L.N.: Shohei Ohtani, BD, Dodgers -- 3,967,668 votos

Ésta es la tercera vez que Judge es el más votado de MLB y la cuarta en que encabeza la Liga Americana en la votación. Aunque su bate ha estado relativamente silencioso en junio, todavía tiene una impresionante línea de impresionante de .361/.461/.719 con 28 jonrones en 80 encuentros. Ohtani tiene 28 cuadrangulares – la misma cantidad de Judge – para encabezar la Nacional. También lidera el Viejo circuito con OPS de 1.017.

Ohtani es el más votado de su liga por segunda vez; encabezó los totales en la Liga Americana en el 2023 con los Angelinos.

Los otros jugadores que superaron los 2.5 millones de votos en la Fase 1 fueron el receptor de los Dodgers, Will Smith (3,428,856), el primera base de los Dodgers, Freddie Freeman (3,392,751), el receptor de los Marineros, Cal Raleigh (3,040,594), el jardinero de los Cachorros, Pete Crow-Armstrong (3,021,265), el tercera base dominicano de los Guardianes, José Ramírez (2,777,085) y el intermedista de los D-backs y también dominicano, Ketel Marte (2,534,002).

Ahora la votación pasará a la Fase 2, que comenzará el lunes. Los dos finalistas con más votos en cada posición (excepto el bateador designado de la Liga Nacional) y los seis mejores jardineros avanzan a la Fase 2. Sin embargo, como Judge ya aseguró un puesto de jardinero en la Americana, los siguientes cuatro finalistas en esa posición competirán por dos puestos.

La Fase 2 de la votación se extenderá desde el mediodía ET del lunes (30 de junio) hasta el mediodía ET del miércoles (2 de julio). La Boleta del Juego de Estrellas seguirá disponible exclusivamente en línea y a través de dispositivos móviles en MLB.com/vota, los 30 sitios web de los clubes, la App de MLB y la App MLB Ballpark. Los aficionados pueden votar una vez al día durante la Fase 2, y el límite de votación diario se reinicia cada día a la medianoche ET.

Los ganadores de la Fase 2 serán anunciados el miércoles en vivo por ESPN a las 7 p.m. ET.

Aquí están los jugadores que avanzaron a la Fase 2 en cada posición, listados en orden de votos de la Fase 1. Es importante destacar que los totales de votos de la Fase 1 no se transfieren, por lo que todos inician con borrón y cuenta nueva. (Las estadísticas a continuación son hasta los juegos del miércoles pasado).

LIGA AMERICANA

Receptor: Cal Raleigh (Marineros), Alejandro Kirk (Azulejos)

Raleigh fue el segundo jugador más popular de la Liga Americana en la boleta. Está teniendo una temporada histórica. Sus 32 jonrones, líder de MLB, ya son la mayor cantidad para un receptor y un bateador ambidiestro antes de la pausa del Juego de Estrellas.

Kirk terminó a unos 1.8 millones de votos de Raleigh en la Fase 1. Aun así, el mexicano está empatado en el sexto lugar en la Liga Americana con promedio de .310 y está igualado en el quinto lugar en las Mayores con una tasa de batazos duros del 56.5%. También ha sido el jugador defensivo más valioso, independientemente de la posición, en valor de carreras defensivas por fildeo.