Alejandro Kirk estaría de regreso en seis semanas

CIUDAD DE MÉXICO.- Si todo va como lo pronosticaron los especialistas a temprana hora de ayer, Alejandro Kirk podría volver a la circulación para la última semana de mayo, luego de que lo sometieron a una cirugía en el pulgar de la mano izquierda que se fracturó el 3 de abril.

En la operación le insertaron un tornillo, según se acostumbra en casos de algo roto, y los Azulejos de Toronto, irremediablemente, se alistan para una ausencia que cubrirán el segundo de abordo, Tyler Heineman, y el novato Brandon Valenzuela.

“Él es nuestro líder en la defensa”, dijo George Springer. “Dirige el juego de maravilla y hace muchísimo por nosotros, no solo detrás del plato, sino también en la ofensiva. Va a ser difícil, pero tendremos que dar un paso al frente”.

LOS Diablos Rojos ya tienen en sus prácticas al lanzador ex ligamayorista, Humberto Castellanos, quien a los 27 años y una hoja de servicios extensa que incluye una participación en Taiwán en 2025, debutará en la centenaria Liga Mexicana.

El nativo de Guadalajara estuvo por última vez en Grandes Ligas en 2024 con los Diamondbacks de Arizona que lo cobijaron en tres de sus cuatro temporadas en el Big Show, donde dejó cifras de 5-5, 1 salvamento y efectividad de 5.40. Su estreno en MLB fue en el año de la pandemia, promocionado por los Astros de Houston (0-1, 6.75).

Castellanos compiló 29-11, 14 rescates y 3.48 en carreras limpias en seis zafras en las menores, tres en clase AAA (15-3, 4.03), con 171 chocolates y 56 bases por bolas en 174 innings y un tercio y 38 apariciones, 32 como abridor.

En la pelota mexicana solamente tiene la referencia de tres inviernos en la nómina de los Charros de Jalisco, entre 2018-2019 y 2023-2024, en que registró 4-5, Era de 4.65, 57 struck outs y 27 boletos en 62 entradas.

OBSERVACIONES: Con el estreno nacional del cátcher de los Azulejos, Brandon Valenzuela, oriundo de Hermosillo, el estado libre y soberano de Sonora incrementó a 37 su cifra histórica de bigleaguers, la mayor y por varios cuerpos en la geografía del país.

Le siguen Sinaloa (23), Baja California Norte (20), Veracruz (13), Nuevo León (9), Jalisco (5), Chihuahua (5), Ciudad de México (4), San Luis Potosi (4), Tamaulipas (3), Coahuila (3), Baja California Sur (2), Nayarit (2), Michoacán (2), Puebla (2), Estado de México (2), Durango (1), Zacatecas (1) y Yucatán (1).

UN día como hoy, en 1975 - Frank Robinson debuta como el primer mánager negro de las Grandes Ligas. Rachel Robinson, viuda de Jackie Robinson, realiza el lanzamiento ceremonial ante una multitud de 56.204 espectadores.

Como jugador-mánager de los Indios de Cleveland, Frank Robinson conectó un jonrón en su primer turno al bate, contribuyendo a la victoria de Cleveland por 5-3 sobre los Yanquis de Nueva York. Para Robinson, este es su octavo jonrón en un Día Inaugural, estableciendo un récord de las Grandes Ligas que posteriormente igualarán Ken Griffey Jr. y Adam Dunn.

En 1997- Murió en la Ciudad de México a los 82 años el ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos. Fundó a los Aztecas del Distrito Federal (1953) en la Liga Invernal Veracruzana y a los Tigres de la Liga Mexicana (1955). Fue Alto Comisionado de la LMB y creador de la academia de Pastejé.

Mañanitas para Juan José Pacho (63) y Jo Adell (27). El 8 de abril nacieron Jim Cafitsh Hunter (1946-1999) y Gary Carter (1954-2012), inmortales del Salón de la Fama de Cooperstown.

-“En algunos casos, la no violencia requiere más militancia que la violencia”.- César Chávez, líder agrario México-americano.

ENTRE suspensivos.- Benjamín Gil se unió ayer a la pretemporada de los subcampeones de la Liga Mexicana, Charros de Jalisco, y para hoy esperan a los jugadores de cuadro, Mateo Gil y a Michael Welianski... Los Sultanes de Monterrey apostarán por el catcher, primera base y designado venezolano, Wilson García, después de sus flojos rendimientos en 2024 con los Rieleros de Aguascalientes (.176, 1, 5) y en 2025 para el Águila de Veracruz (.279, 2, 11). El mánager Henry Blanco pidió a García entusiasmado por la cosecha que levantó en la Liga Venezolana en 2025-2026: .307, 13 “vuelacercas” y 52 empujadas con los Bravos de Margarita... Dos hombres que en 2025 jugaron en ligas independientes de Estados Unidos están de vuelta en la Liga Mexicana: Eric Meza (.222, 2, 6) y Miguel Ojeda Jr. (.186, 1, 6), repatriados por los Tigres de Quintana Roo... Otra palabra pambolera añadida al mundo del beisbol en México, “Crack”. Antes eran “caballos”, “bujías”, “clutchs”... Los Dorados de Chihuahua no contemplan a ningún mexicano en su proyecto de orden al bate. Si acaso podría “estropear” los planes del manager, Homar Rojas, el jardinero Jesús Loya, y el experimentado primera base, Carlos Muñoz.