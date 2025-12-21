Alejandro Kirk integra el All-World Team 2025

Alejandro Kirk integra el equipo Todos-Estrellas del Mundo 2025 designado por Grandes Ligas gracias a una campaña consagratoria con los Azulejos de Toronto, donde ayudó a conquistar el campeonato de la Liga Americana y redescubrió su poder ofensivo con 15 jonrones en temporada regular y cinco más en octubre. Su impacto lo convirtió en símbolo de un año dorado para el beisbol mexicano, que también vio a Randy Arozarena, Jonathan Aranda y Andrés Muñoz brillar en el Juego de Estrellas.

El equipo internacional reúne a lo mejor del talento global. En la inicial está Josh Naylor de Canadá, quien firmó una campaña de 31 cuadrangulares y sorprendió con 30 bases robadas. En la intermedia, el bahameño Jazz Chisholm Jr. alcanzó la marca 30/30 con 31 jonrones en su primera temporada completa en Nueva York. El campocorto es propiedad de la República Dominicana con Geraldo Perdomo, quien explotó con 20 jonrones, 100 impulsadas y un OPS de .851. En la antesala, el venezolano Eugenio Suárez se impuso con 49 cuadrangulares y un histórico juego de cuatro jonrones.

Los jardines también tienen sello internacional: Andy Pagés de Cuba brilló con 27 jonrones y un anillo de Serie Mundial con los Dodgers; Ceddanne Rafaela de Curazao fue el mejor defensor no receptor de MLB y ganó Guante de Oro con Boston; mientras que el surcoreano Jung Hoo Lee mostró consistencia con 31 dobles y 12 triples en su segundo año con San Francisco.

El bateador designado es Shohei Ohtani, quien superó los 50 jonrones por segundo año consecutivo y protagonizó un juego épico en la Serie de Campeonato con tres cuadrangulares y labor monticular. En el pitcheo, el colombiano José Quintana sigue vigente a los 36 años con efectividad por debajo de 4.00 y récord histórico de 113 victorias para su país. El bullpen lo cierra el puertorriqueño Edwin Díaz, dominante con ERA de 1.63 y 98 ponches en 66.1 entradas como nuevo cerrador de los Dodgers.

El All-World Team 2025 refleja la diversidad y el impacto global en las Grandes Ligas, con estrellas que no solo representan a sus países, sino que también marcan el pulso de un béisbol cada vez más universal.