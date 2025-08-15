$!Alejandro Kirk lidera remontada de Toronto con jonrón y hit decisivo ante Texas

TORONTO._ Alejandro Kirk firmó una de sus actuaciones más decisivas de la temporada este viernes en Toronto. El receptor mexicano conectó un cuadrangular de dos carreras en la séptima entrada y, en la octava, selló la remontada con un sencillo de dos carreras con las bases llenas, guiando a los Azulejos (72-51) a una victoria por 6-5 sobre los Rangers de Texas.
El partido comenzó cuesta arriba para Toronto, que se vio abajo por tres carreras tras un jonrón de Kyle Higashioka en el segundo inning. El abridor Chris Bassitt permitió cuatro hits en cinco entradas, con cuatro bases por bolas y cuatro ponches, pero mantuvo el juego al alcance.
La reacción local se activó en la séptima, cuando Kirk respondió con un jonrón de dos carreras. Marcus Semien devolvió el golpe en la parte alta de la octava con otro cuadrangular de dos anotaciones para los Rangers, pero Toronto no bajó los brazos.
Con las bases llenas, el relevista Phil Matton (2-5) otorgó pasaporte a Daulton Varsho, acercando a los Azulejos. Kirk tomó turno y conectó un sencillo que impulsó las carreras del empate y la ventaja definitiva.
Louis Varland (4-3) se llevó la victoria en labor de relevo, mientras que Jeff Hoffman sumó su salvamento número 28. El partido también dejó momentos destacados en defensa, como las intervenciones de Nathan Lukes, quien evitó extrabases en el primer y segundo inning.
Toronto continúa en la pelea por los puestos de comodín en la Liga Americana, mientras que Texas (61-62) acumula tres derrotas consecutivas y se aleja de la zona de clasificación.