$!Alejandro Kirk lidera remontada de Toronto con jonrón y hit decisivo ante Texas

TORONTO._ Alejandro Kirk firmó una de sus actuaciones más decisivas de la temporada este viernes en Toronto. El receptor mexicano conectó un cuadrangular de dos carreras en la séptima entrada y, en la octava, selló la remontada con un sencillo de dos carreras con las bases llenas, guiando a los Azulejos (72-51) a una victoria por 6-5 sobre los Rangers de Texas.

El partido comenzó cuesta arriba para Toronto, que se vio abajo por tres carreras tras un jonrón de Kyle Higashioka en el segundo inning. El abridor Chris Bassitt permitió cuatro hits en cinco entradas, con cuatro bases por bolas y cuatro ponches, pero mantuvo el juego al alcance.

La reacción local se activó en la séptima, cuando Kirk respondió con un jonrón de dos carreras. Marcus Semien devolvió el golpe en la parte alta de la octava con otro cuadrangular de dos anotaciones para los Rangers, pero Toronto no bajó los brazos.