Alejandro Kirk, listo para reaparecer hoy en Grandes Ligas

CIUDAD DE MÉXICO.- De no surgir algún imponderable, Alejandro Kirk se incorporará este viernes a los Azulejos de Toronto que no cuentan con él desde el 4 de abril debido a una fractura en el pulgar de la mano izquierda y tras breve rehabilitación en clase A y AAA.

El receptor participó en tres juegos en la filial Rookie y dos con los Bisontes de Buffalo, consumiendo un total de 15 turnos en los que bateó .133 con un jonrón y una remolcada, aunque ya sabe usted que en su caso lo importante son sus condiciones físicas.

Kirk regresará reclamando su lugar a su paisano, el novato Brandon Valenzuela (.252, 7, 18) que se ha convertido en protagonista y al veterano Kyle Heineman (.154, 1, 6) que batalla para sacar a tiempo el madero, pero que es un buen defensivo.

En sus últimos siete cotejos, Valenzuela bateó .389 (18-7) con 3 jonrones, 2 dobles, 8 impulsadas y 4 anotadas, mientras que Heineman promedió .150 (20-3), un cuadrangular, un doble y tres producidas, también en siete partidos.

La “papa caliente” es para el mánager John Schneider que, al menos por un tiempo, será “odiado” por los seguidores de quien tenga que arriar banderas en MLB, salvo que decidan mantener en el róster a tres cátchers, que no es muy usual.

El caso es que Kirk está por volver de la convalecencia más larga de su vida útil en el Big Show, dos meses y fracción, lo que nadie imaginó la noche en la que un batazo de foul le impactó el dedo en un cotejo contra los Medias Blancas de Chicago.

Los Azulejos, que ayer descansaron en su ciudad, vive la efervescencia futbolera que supuestamente paraliza al mundo, recibirán a partir de hoy y hasta el domingo a los Yanquis de Nueva York.

LAS cifras de José Urquidy (4-3, 4.04) todavía no reflejan su repunte en la rotación abridora de los Indios de Indianápolis, finca AAA de los Piratas de Pittsburgh, desquitando un salario anual de un millón y medio de dólares.

En sus pasadas tres asignaciones, el mazatleco compila 3-0, 1.00 en carreras limpias admitidas, 11 chocolates y 3 bases por bolas en 18 episodios, para abonar a sus legítimas aspiraciones de un retorno a donde fue un estelar con los Astros de Houston.

A todas luces, el actual José Urquidy, es otro en comparación con el diestro que registró 0-1, un salvamento y efectividad de 8.33 en cinco desafíos en Grandes Ligas entre el 29 de marzo y el 13 de abril.

UN día como hoy en 1977 - Tom Seaver hace su última aparición con los Mets de Nueva York con un juego completo que ganaron, 3x1, a los Astros de Houston y que mejora su récord a 7-3. Será enviado a los Rojos de Cincinnati en un intercambio muy impopular tres días después.

En 1997-Tras 126 años de tradición en la gran carpa, se disputa el primer juego interligas en el que los Gigantes de San Francisco vencieron a los Rangers de Texas, el equipo local, por 4-3. Glenallen Hill se convierte en el primer bateador designado de la Liga Nacional en la temporada regular.

Mañanitas para Hideki Matsui (52) y Ricardo Nanita (45). El 12 de junio de 2015 murió Andrés Mora (60), ex bigleaguer y jonronero del beisbol mexicano, en verano e invierno.

-“El infortunio pone a prueba a los amigos y descubre a los enemigos”.- Epiteto.

OBSERVACIONES: Javier Assad (3-1, 4.73) estaría listo para reemplazar al lesionado Jameson Taillon en la rotación de los Cachorros de Chicago. En su reaparición, el 7 de junio, tiró un relevo de más de seis capítulos en blanco (1h, 0c, 1bb, 5k) a los los Gigantes de San Francisco.

Marcelo Martínez (2-1, 0.74) abrirá hoy viernes en la Liga de Taiwán con los Brothers de Wei Chuan, contra los Dragones de CTBC. No lanza en la CPBL desde el 22 de mayo, en un movimiento estratégico que permitió a su equipo poner a circular a un importado. En Taiwán sólo hay cabida para cuatro foráneos por plantel.

EN seguidillas.- Los Tecolotes de los Dos Laredos liberaron al cubano Yadiel Hernández (.243, 4, 20), seguramente después de llegar a la conclusión de que el veterano de 38 años estaba lejos de levantar una cosecha como la de 2025: .340, 26 cuadrangulares y 96 empujadas... Fuera de la línea que trabajan en la Liga Mexicana desde 2024, la reciente contratación de los Caliente de Durango. Se trata de Enrique Saldaña, un panameño de 26 años con experiencia de 4 veranos en categoría “rookie” de los Rockies de Colorado y Cardenales de San Luis y que no tuvo actividad en circuito conocido del béisbol organizado en 2025... Sus guarismos son más que aceptables (10-4, 2.81), pero podría estar tan verde como la mayoría de los jóvenes desplazados en la LMB.