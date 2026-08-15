Alejandro Kirk volvió a contribuir en una victoria contra los Yanquis

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Azulejos de Toronto repitieron la dosis el sábado a los Yanquis de Nueva York, ahora por 4-1, con la participación de Alejandro Kirk (.270, 5, 22) como bateador designado y el novato Brandon Valenzuela (.225, 8, 21) detrás del plato.

Fue la segunda vez en la temporada que Kirk cede la receptoría a Valenzuela para salir a empuñar desde la caseta, algo impensable no hace mucho tratándose de dos paisanos en equipos del Big Show.

En el terreno de los hechos, el tijuanense Kirk, cuya ofensiva continúa a la alza después de arrastrar el tolete, bateó de 3-1 y mandó a la goma a uno, en tanto Valenzuela falló en tres oportunidades con una anotada.

En 13 juegos en agosto, Kirk promedia un macizo .373 (43-16) con dos “vuelacercas”, un doblete, 10 producidas y 3 anotadas. Y de por vida contra los Yanquis, .279 con 19 dobles, 7 cuadrangulares y 32 impulsadas en 66 encuentros.

Valenzuela, que ha mostrado progresos a la defensiva, ha venido a menos desde que hizo “huesos viejos” en el róster tras la baja del veterano Tyler Heineman (.189, 1, 8), que luego firmó con los Angelinos de Anaheim

EN la recta final de su rehabilitación con la sucursal AAA, Toros de Durham, el relevista Manuel Rodriguez está programado para lanzar en días seguidos durante el fin de semana en curso--sábado y domingo—y de no haber contratiempos, podría regresar a Grandes Ligas en poco tiempo.

“Su proceso de recuperación ha marchado de maravilla”, dijo el mánager de los Rays de Tampa Bay, Kevin Cash, quien espera disponer a plenitud del brazo del yucateco.

En 8 apariciones en la Florida Complex League, clase A y AAA, Rodríguez, quien lleva más de un año en el taller de reparaciones, tiene un registro de 2-0 y 6.45 en carreras limpias, con 12 chocolates y tres bases por bolas en 7 entradas.

“NO es un circuito llanero, es la liga más fuerte de México”: se quejaba un cronista de los Bravos de León, mientras los jugadores de los Olmecas de Tabasco se negaban a salir al campo en protesta porque un directivo de los Olmecas de Tabasco ordenó al mánager Luis Carlos Rivera sacar del orden al bate al shortstop Jason Atondo.

Finalmente, Rivera y aliados se pusieron a jugar en el estadio Domingo Santana de la capital del zapato con Atondo como espectador desde el banco. Y ganaron para colocarse a un triunfo de avanzar en los playoffs.

Hasta el sábado por la tarde, día libre por cierto para Olmecas y Bravos que reanudarán hoy en Villahermosa, la Liga Mexicana no se había manifestado al respecto, si bien parece no haber delito que perseguir. La escuadra tabasqueña no se excedió en cuanto a tiempo de espera en su reclamación, a decir de los propios umpires.

De cualquier manera, no estaría mal que alguien explicara el motivo que provocó el veto contra Atondo, quien además es el capitán, porque el conato de huelga exhibió nuevamente a la LMB, como cuando los desaparecidos Mariachis de Guadalajara no querían jugar por falta de pagos.

UN día como hoy en 1976-: Gracias a que tres corredores de Oakland fueron puestos out tras ser sorprendidos fuera de la primera base —un hecho inédito en la Liga Americana desde 1910—, los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Atléticos por 4 a 3.

Otra situación insólita ocurrió cuando Billy Williams, de Oakland, fue declarado out por ponche por negarse a entrar en la caja de bateo y, posteriormente, fue expulsado del encuentro.

En 2001- Tras llevar al equipo a un registro de 13 juegos por encima de .500 a pesar de las numerosas lesiones de jugadores clave, el mánager Jimy Williams es despedido por los Medias Rojas de Boston.

Williams fue reemplazado por el respetado coach de lanzadores del club, Joe Kerrigan, pero el equipo se desmoronó por completo en la recta final de la temporada.

Estas son las mañanitas para Nick Leyva (73), Xavier Hernández (60), Miguel Flores (56), Rafael Piña (55), Freddy Sandoval (44) y Juan Carlos Ramírez (38).

Hoy cumpliría años el ex jugador y ex mánager sonorense, David García (1935-2010). El 16 de agosto de 2011 murió Leonardo “Leo” Rodríguez (82), tercera base miembro del Salón de la Fama del beisbol Mexicano.

-“La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce”.- Jean-Jacques Rouseau.

ENTRE suspensivos.- La revelación en el bullpen de los Mets de Nueva York, Daniel Duarte (1-0, 1, 0.98), sólo ha admitido carreras en una de sus 12 apariciones en el año... Un dato más sobre Duarte: el oriundo de Huatabampo, Sonora transita invicto su recorrido por la gran carpa que inició en 2022 con los Rojos de Cincinnati, compilando 5-0, 2 salvados, 4 “holds”, efectividad de 3.02, 42 ponchados y 29 bases por bolas en 49 juegos y 56 innings y dos tercios... En AAA, Jared Serna atizó su décimo jonrón de la campaña en una jornada de 4 producidas, asignado en la filial de los Marlins de Miami, Jacksonville. El jugador de cuadro anda bajo en average (.222), pero lleva 44 remolcadas.