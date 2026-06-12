Alejandro Kirk y Brandon Valenzuela, primera dupla azteca en las Mayores

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de 12 receptores mexicanos, entre ellos, el de doble nacionalidad, Rodrigo Barajas, han jugado en Grandes Ligas, a partir del efímero paso de Francisco “Paquín” Estrada con los Mets de Nueva York en 1971. Sólo participó en un encuentro.

Pero Alejandro Kirk, que ayer regresó después de más de dos meses en la lista de lesionados, y el novato Brandon Valenzuela, serán los primeros en las Mayores en actuar para el mismo equipo. La baja por asignación del veterano Tyler Heineman lo hizo posible.

Valenzuela,de 26 años, obtuvo a pulso la plaza no solo por su desempeño detrás del plato, sino también por su aportación a la ofensiva, para obtener el “vo.bo” del mánager John Schenedir, por encima de la experiencia de Heineman.

INICIARON ayer los trabajos de remodelación del estadio de los Mayos de Navojoa, Manuel “Ciclón” Echeverría, con una inversión de 120 millones de pesos del gobierno de la entidad encabezado por Alfonso Durazo, el primer paso, digamos material tangible, para su retorno en octubre próximo.

El inmueble fue construido para la temporada de 1970-1971 cuando la tribu volvió a la Liga Mexicana del Pacífico después de 3 años en la congeladora, en la expansión que dio la bienvenida a los Algodoneros de Guasave.

A partir de entonces, los Mayos circularon sin interrupciones en el frígido circuito, como decían los cronistas de antaño, hasta que el dueño de la franquicia, Víctor Cuevas Valenzuela, emprendió su fallida aventura a Tucson, Arizona, el ciclo anterior

LA lluvia postergó para hoy sábado la actuación del viernes de Marcelo Martínez en la Liga de Taiwán con los Dragones de Wei Chuan y con cambio de rivales. Ahora va contra Uni-Lions en su primera actuación en más de dos semanas.

El zurdo tamaulipeco no ganó en sus recientes tres actuaciones de las que perdió una, a pesar de una efectividad de 0.74 en seis aperturas en que registra 2-1, 24 ponchados y 8 bases por bolas en 36 innings y un tercio.

Martínez se encuentra en su tercera zafra y primera con los Dragones en el circuito asiático en el que ha sido un ganador empedernido, según números de 13-3 y 2.04 en 2024 y 13-8 y 2.51 un año atrás.

LOS Dodgers de Los Ángeles firmaron al pitcher México americano, Taiwan Walker, quien fue liberado hace algunas semanas por los Filis de Filadelfia (1-4, 9.13) y que posteriormente rompió un acuerdo con los Angelinos de Anaheim tras dos inicios en clase Rookie (0-0, 1.42) y AAA (0-1, 3.62).

Walker, de 33 años, se unirá en la sucursal de los Dodgers, los Cometas de Oklahoma City, al jardinero Alek Thomas con quien compartió créditos en la selección de México en el Clásico Mundial de 2023 y 2026.

El derecho compila 78-75 y 4.27 en carreras limpias admitidas en una trayectoria de 14 temporadas en Grandes Ligas que incluye paradas en los Marineros de Seattle, Diamondbacks de Arizona y Mets de Nueva York.

UN día como hoy en 1976 - Los Mets de Nueva York barrieron a los Gigantes de San Francisco en una jornada doble en el Candlestick Park, 4-2 y 4-1. Sin embargo, no todo son malas noticias para los Gigantes, ya que consiguen a Darrell Evans y al jugador de cuadro Marty Pérez en un intercambio con los Bravos de Atlanta por Jake Brown, Mike Eden, Willie Montañez y Craig Robinson.

Evans jugó más de 1000 juegos para San Francisco a lo largo de ocho temporadas y conectó 142 jonrones.

Mañanitas para Fernando Elizondo (70), Carlos Ríos (66) y Antonio Aguilera (66). Un 13 de junio murieron el ex lanzador Mark Ballinger (1949-2014) y el periodista sonorense Humberto Galaz (1925-2001).

-“Deja que tu sonrisa cambie el mundo. No dejes que el mundo cambie tu sonrisa”.- Will Smith.

OBSERVACIONES: El cátcher texano Bernando Sebastián Zavala, alias “Seby” Zavala, que trae experiencia de seis temporadas en el Big Show (.205, 15, 56), cuatro con los Medias Blancas de Chicago, fue firmado por los Charros de Jalisco. En 2015 defendió los colores de México en el primer Premier 12 de la historia, en Japón y China.

Los Atléticos que se trasladaron de Oakland a su casa temporal en Sacramento, California, han jugado toda la semana en curso en Las Vegas, sede de su filial Aviadores en AAA y a donde se piensan mudar en 2028. Martes y miércoles vencieron a los Cerveceros de Milwaukee y el fin de semana serán anfitriones de los Rockies de Colorado en los interligas.

EN seguidillas.- Los Caliente de Durango “repatriaron” a Daniel Johnson, un jardinero que en 2025 estuvo con ellos en 10 juegos (.429, 5, 12) y luego jugó en la gran carpa con los Gigantes de San Francisco (.172, 1, 1) y Orioles de Baltimore (.200, 0, 0)... En 2026 consumió algunos turnos en las Mayores en la nómina de los Astros de Houston (.143, 0, 0)... Y el pasado invierno en cinco encuentros de temporada regular (.158, 0, 1) y en seis de playoffs (.370, 3, 9) como refuerzo de los Naranjeros de Hermosillo.