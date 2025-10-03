Alejandro Kirk y los Azulejos contra los Yanquis

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Azulejos de Toronto se coronaron por primera vez en su división desde 2015 y no ganan en postemporada desde 2016, un encuentro en la serie de campeonato que perdieron 1-4 ante los Indios de Cleveland.

En 2020 y 2022 avanzaron como comodines y se fueron pronto sin meter las manos, barridos y regados por los Rays de Tampa Bay (2-0) y Marineros de Seattle (2-0).

Ahora sus expectativas son altas, pero deberán pasar sobre los Yanquis de Nueva York y su glorioso pasado y vigoroso presente en el que triunfaron en sus últimos ocho juegos y 9 de 10. En la serie “wild card” superaron a los Medias Rojas de Boston, 3-2.

La que inicia hoy en Toronto es la primera vez en postemporada de Yanquis y Azulejos. El club de Canadá nació en 1977, cuando los neoyorquinos obtuvieron la Serie Mundial 21 de su espectacular historia.

Los mexicanos Alejandro Kirk (Toronto) y Andrés Muñoz (Seattle) están confirmados para la postemporada, además del naturalizado Randy Arozarena (Seattle). Falta conocer la suerte de Javier Assad (Chicago) y otra posibilidad es el pítcher de doble nacionalidad, Taijuan Walker (Filadelfia).

Kirk batea un sólido .353 (17-6) en su trayectoria en cinco juegos de playoffs, aunque no ha producido y suma dos anotadas. Muñoz registra 1-0, sin rescates y efectividad de 4.76, con 9 chocolates y tres bases por bolas en cinco innings y dos tercios.

Arozarena compila un espléndido performance de .336 (113-38), 11 jonrones y 17 impulsadas en 33 encuentros con los Cardenales de San Luis y Tampa Bay. Para Assad sería su debut y Walker tiene 0-1 y 36.00 en una aparición.

UN día como hoy, en 1969 - Las Grandes Ligas celebran los primeros juegos de playoffs de su historia. En la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, los Mets de Nueva York vencieron a los Bravos de Atlanta por 9-5, y los Orioles de Baltimore derrotaron a los Mellizos de Minnesota por 4-3 en la Liga Americana.

El 4 de octubre de 1972, en Hermosillo estrenaron el estadio que cuatro años después llevará el nombre de “Héctor Espino” y los Naranjeros derrotaron 5x3 a los Algodoneros de Guasave. Jerry Hairston conectó el primer jonrón contra Russell Seals y ganó Maximino León.

Mañanitas para Tony LaRussa (82( y Billy Hatcher (65). Hoy cumpliría 60 años Steve Olin, pítcher de los Indios de Cleveland que murió en un accidente náutico en Florida el 22 de marzo de 1993, junto con su compañero lanzador, Tim Crews. Bob Ojeda, otro serpentinero, sobrevivió.

-“Los hombres se dividen en dos bandos: los que aman y fundan, los que odian y deshacen”.- José Martí.

EN seguidillas.- Después de más de tres meses sin dar señales, Roberto Osuna (3-1, 8, 4.15) reapareció y con nuevo “look” en la Liga del Pacífico de Japón, justo en el último juego del rol regular de su equipo Halcones de Softbank. Tiró un inning en blanco perfecto (1k) en un triunfo 10-2 ante los Búfalos de Orix... Softbank (86-52), que terminó como líder, esperará al vencedor de los Luchadores de Nippon Ham y Orix para disputar el boleto a la llamada Serie de Japón... El otro finalista saldrá de la Liga Central entre los Tigres de Hanshin, Gigantes de Yomiuri y DeNa Baystars, el equipo de Trevor Bauer (4-10, 4.51)... TT Bowens, primera base y guardabosque de 27 años que pertenece a los Orioles de Baltimore, se agregó a la lista de refuerzos de los Naranjeros. En 2025 promedió .245 con 17 cuadrangulares y 55 remolcadas en clase A avanzada, AA y AAA.