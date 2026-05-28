Alejandro Kirk y Manuel Rodríguez preparan regreso

Los Azulejos de Toronto colocaron a Alejandro Kirk en la lista de lesionados por 60 días. ¿Malas noticias? No. Eso no detiene su rehabilitación ni eventual retorno al equipo en tiempo y forma, probablemente a mediados del mes de junio a la vuelta de la esquina.

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Azulejos de Toronto colocaron a Alejandro Kirk en la lista de lesionados por 60 días. ¿Malas noticias? No. Eso no detiene su rehabilitación ni eventual retorno al equipo en tiempo y forma, probablemente a mediados del mes de junio a la vuelta de la esquina.

El receptor, quien ha estado participando en prácticas de bullpen, empezará a batear con la máquina lanza pelotas el venidero fin de semana y si no hay inconvenientes iniciará su rehabilitación en juegos formales la próxima semana.

Kirk es baja de los Azulejos desde el 4 de abril cuando se fracturó el dedo pulgar de la mano izquierda en un cotejo ante los Medias Blancas en Chicago. Fue sometido a una cirugía en la que le colocaron un tornillo para estabilizar el hueso dañado.

Otro convaleciente que iría en camino de regresar es el relevista de los Rays de Tampa Bay, Manuel Rodríguez, que lleva varios días soltando el brazo, tras una larga recuperación de una lesión que requirió de una operación en el codo. El yucateco no lanza en Grandes Ligas desde el 9 de junio de 2025.

Entre los activos, Isaac Paredes (.240, 5, 20) no estuvo ayer en el orden al bate titular de los Astros de Houston. Le prescribieron descanso después de irse de 0-8 en los dos primeros juegos de la serie contra los Rangers de Texas.

EL fallecido Bob Horner (.277, 218, 685) rindió una trayectoria relativamente corta en Grandes Ligas, desde finales de los setenta hasta 1988, pero con algunos momentos especiales dignos de recordar.

Por ejemplo, fue Novato del Año en 1978 con los Bravos de Atlanta, eludiendo el filtro de las menores, en su calidad de fenómeno en el beisbol colegial, en las filas la Universidad Estatal de Arizona.

El 6 de julio de 1986, en Atlanta, se convirtió en el undécimo toletero de la historia en conectar cuatro jonrones en un juego, contra los Expos de Montreal, si bien el elenco canadiense ganó la batalla 11-8.

Luego de la temporada de 1986 en que bateó .273 con 27 bambinazos y 87 impulsadas, eligió la agencia libre por considerar irrisorias las ofertas de los Bravos y se marchó a Japón, donde en 1987 promedió .327 con 31 cuadrangulares y 73 remolcadas para las Golondrinas de Yakult.

Tampoco se arregló por tan lejanas tierras para 1988 y entonces volvió a las Mayores con los Cardenales de San Luis. Las expectativas eran altas, pero se desplomó en su rendimiento (.257, 3, 32) agobiado por lesiones en un hombro y una muñeca que lo hundieron en la depresión. Optó por un sorpresivo retiro con apenas 30 años durante la pretemporada de 1989.

A Horner le tocó el ruidoso estreno y posterior dominio de Fernando Valenzuela en la Liga Nacional, pero el robusto tercera base resultó un rival de cuidado para el mexicano, según cifras de .373, 6 jonrones y 19 producidas en sólo 59 turnos.

Solamente su compañero, el poderoso aporreador Dale Murphy, entre los 1,314 hombres que enfrentaron al “Toro” en 17 campañas, le atizó más batazos de largo alcance, un total de 8, en 110 oportunidades.

Horner murió a los 68 años el pasado martes en un suburbio de Texas de causas no reveladas, dos semanas más tarde que su primer mánager en la gran carpa, Bobby Cox, quien fue el de la idea de ponerlo a jugar en el Big Show sin foguearse en las sucursales.

LA ansiedad y nervios habrían obrado en contra de Alexander Armenta en su debut en Japón con los Halcones de Softbank. En dos innings y un tercio, el zurdo de 21 primaveras admitió 4 hits y 5 carreras y caminó a tres, para caer ante los Gigantes de Yomiuri, 5x1.

A esperar entonces para saber si le conceden la gracia de una segunda oportunidad que sería lo más natural, tratándose de un novato que los Halcones han pulido en sus canteras, en una historia inédita para un mexicano.