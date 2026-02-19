Alejandro Osuna y Robert García llevarán orgullosos la bandera de México al Clásico Mundial de Beisbol

García, junto con el jardinero Alejandro Osuna , competirá con la selección de México en el Clásico Mundial de Beisbol el próximo mes.

La placa del relevista de los Rangers, Robert García , estaba adornada con la bandera de Estados Unidos en un principio, ya que es originario del norte de California. Pero días después, fue cambiada por la bandera de México.

SURPRISE._ En el clubhouse de los Rangers de Texas en su complejo de Entrenamientos Primaverales hay placas con los nombres sobre cada casillero. Eso es normal. Pero como un detalle especial esta primavera, cada placa también incluye la bandera del país de cada jugador, en honor al Clásico Mundial de Beisbol , que comenzará el 4 de marzo.

Los abuelos paternos de García nacieron en México y su padre tiene doble ciudadanía. Sus abuelos fallecieron cuando su padre era joven, lo que provocó la ausencia del idioma español en su hogar. García no creció hablando español en casa, pero aun así siente un enorme orgullo por poder representar ese lado de su familia. Tras haber vivido un Clásico Mundial de Beisbol desde las gradas en el 2013, en el entonces llamado AT&T Park de San Francisco, anhelaba la oportunidad de competir por México.

Su padre, así como sus tías y tíos, sienten exactamente lo mismo.

“Estoy emocionado de poder jugar con la selección de México por el orgullo que siento por el país”, comentó. “Va a ser una gran oportunidad. Nunca he podido hacerlo. En el 2023, lo vi y no me llamaron para jugar. Definitivamente, era un sueño para mí participar. Entonces, estoy muy emocionado de poder hacerlo y competir. Cuando lo ves por televisión, puedes notar la emoción y el orgullo que siente todo el mundo dentro de ese estadio. Creo que eso es lo que realmente marca la diferencia y lo que lo hará muy especial”.

Alejandro Osuna, el jardinero de 23 años de los Rangers que debutó en MLB la temporada pasada, es originario de Ahome, Sinaloa, México. Los Rangers lo firmaron desde México el 6 de octubre del 2020.

El Clásico Mundial es algo que siempre fue un sueño para él desde que era adolescente, cuando veía a su hermano mayor Roberto competir por México en la edición del 2017.

“Es un sueño hecho realidad para mí”, indicó Osuna. “Ahora tengo la oportunidad de representar a mi país y me siento muy feliz. Es bien, bien importante para mí representar a mi país. Tener un uniforme que diga México en el pecho lo es todo para mí. Es muy importante, porque también representas a las generaciones mayores de mexicanos. Queremos intentar dar un gran espectáculo para los aficionados y para México”.

Con apenas 63 juegos en Grandes Ligas en su trayectoria, Osuna está aún más emocionado por estar rodeado de jugadores veteranos a lo largo del roster mexicano. No tiene dudas de que eso puede hacer maravillas en su desarrollo mientras trabaja para convertirse en un jugador regular en las Mayores.

Osuna bateó .212/.313/.278 en el 2025, aunque claramente se fue sintiendo más cómodo a medida que se ajustaba al pitcheo de Grandes Ligas en el tramo final de la campaña.

“Todavía estoy creciendo como jugador”, dijo Osuna. “Ahora puedo estar con jugadores bien buenos como el mexicanoestadounidense Jarren Durán y el cubanomexicano Randy Arozarena [en el Equipo de México]. Esos muchachos ya son estrellas en las Grandes Ligas y tengo muchas preguntas que hacerles. Son superestrellas. Quiero preguntarles mucho sobre cómo controlan todo a la ofensiva y a la defensiva y cómo trabajan durante la temporada baja”.

Jugadores en toda la liga, y también fuera de ella, están disfrutando la antesala del Clásico Mundial. Después del éxito del evento en el 2023, cada vez más figuras están listas para prepararse y representar a sus países.

García y Osuna no son la excepción.

“Es un sueño hecho realidad para todos”, dijo Osuna. “Cuando eres niño, todos quieren representar a su país. Yo solamente trato de jugar buenos partidos y divertirme al mismo tiempo”.