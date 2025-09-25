Alejo López, campeón en AAA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más que elocuente el silencio de los Tomateros de Culiacán sobre Julio Urías, a quien mantienen en su lista de invitados a los entrenamientos.

¿Vendrá o no el otrora estelar de los Dodgers de Los Ángeles? Aún queda cuerda para las prácticas y juegos de preparación, pero se sospecha que en el entorno del nativo de La Higuerita en Estados Unidos no hay planes para eso.

¿Y qué hay de los Diablos Rojos, los dueños de sus derechos en verano? Sin duda, de estar disponible el zurdo ex ligamayorista, no escatimarán nada para traerlo por primera vez a la Liga Mexicana.

Es más, no sería extraño que la directiva de los bicampeones gane el jalón a los Guindas en el mercado interno, no así a los japoneses que en 2025 se llevaron al otro mal portado de fama, Trevor Bauer.

No dudamos que Julio Urías tenga deseos de jugar primero en Culiacán, pero los consejos de su apoderado Scott Boras pesarán más al momento de las definiciones.

ISAAC Paredes (.257, 20, 53) rindió ayer su mejor jornada para los Astros de Houston desde su retorno de la lista de lesionados, 3-2 y dos producidas, en una paliza sobre los Atléticos en Sacramento.

Otra: el novato de los Rangers de Texas, Alejandro Osuna (.210, 1, 10), ha pegado hits en siete de sus pasados ocho juegos y en septiembre, su primer mes completo como titular, promedia .305 (56-17) con dos dobles, 5 remolcadas, 4 anotadas y seis bases por bolas.

Una más: Alejandro Kirk (.280, 12, 69), que el jueves se quedó en la banca, se fue de 16-0 en sus últimos cinco encuentros, todas derrotas del elenco canadiense que se cayó en el tramo final.

Y, Alejo López celebró el campeonato de los Aviadores de Las Vegas (Atléticos), en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, en donde barrieron 2-0 a la filial de los Marineros de Seattle, Tacoma Rainiers.

UN día como hoy, en 1975- Luis Tiant y Reggie Cleveland, de los Medias Rojas, blanquearon 4-0 a los Indios de Cleveland en ambos extremos de una doble cartelera, en Fenway Park. Estas son las primeras blanqueadas consecutivas de Boston desde 1956 y la segunda en 42 años.

Don Aase y Cleveland repetirán la blanqueada del 5 de septiembre de 1977, al vencer a los Azulejos en Toronto por 8-0 y 6-0.

Hoy cumplen años Dave Martínez (61), Wirfin Obispo (41), Dante Bichette Jr. (33), y Miguel Aguilar (31). El 26 de septiembre de 1947 nació el ex lanzador ligamayorista y manager en la LMB, Norman McRae, quien murió el 25 de julio de 2003.

-“Puedes descubrir más sobre una persona en una hora de juego que en un año de conversación”.- Platón.

EN seguidillas.- Manny Barreda (2-1, 3.95) perdió en su primera apertura en la Liga de Taiwán con los Dragones de Wei Chuan, cediendo 6 imparables y 6 carreras en poco más de tres capítulos. .. Los 10 equipos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico estarán el fin de semana en curso fuera de sus respectivas bases. Unos en la Baja Series, en La Paz, Baja California Sur, y otros en Phoenix, Arizona, para la edición 14 del “Mexican Baseball Fest”... Los Algodoneros de Guasave firmaron al pitcher abridor, Kyle Tyler, debutante en Grandes Ligas en 2024 con los Marlins de Miami y que en 2025 trabajó en AAA de los Filis de Filadelfia (5-3, 4.31) y Orioles de Baltimore (0-0, 2.25).