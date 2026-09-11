Alex Bregman y Shota Imanaga lideran el triunfo de los Cachorros de Chicago ante Pittsburgh

CHICAGO._ Los Cachorros de Chicago desataron una contundente ofensiva de 16 imparables para apalear 12-2 a los Piratas de Pittsburgh en el Wrigley Field, cortando de tajo una racha de cuatro descalabros en la temporada regular de las Grandes Ligas.

Alex Bregman encabezó la artillería local al irse de 3-3 con su cuadrangular número 25 del año, mientras que el japonés Shota Imanaga se apuntó la victoria tras una labor de seis entradas completas.

El conjunto de Chicago aseguró la presencia en las almohadillas con sus nueve hombres del orden al bate registrando al menos un imparable. Michael Busch remolcó tres anotaciones con un doblete, Seiya Suzuki sumó tres hits —incluyendo un triple impulsado por el viento— y Carson Kelly produjo un par de carreras para consolidar las aspiraciones de los Cachorros en la pelea por un boleto como comodín en la Liga Nacional.

El pitcheo de los locales mantuvo bajo control a los bateadores de Pittsburgh a lo largo del compromiso.

El zurdo Shota Imanaga (10-10) conquistó su décimo triunfo del año al tolerar dos carreras y cinco hits en seis episodios de trabajo, acumulando cuatro ponches y dos pasaportes.

El lanzador tijuanense Javier Assad ingresó al relevo en la séptima entrada, retirando el episodio de manera limpia al permitir únicamente un imparable sin daño en el marcador.