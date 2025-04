TAMPA._ Después de ver a su equipo disputar un partido poco competitivo por segunda vez en cuatro juegos en esta gira, además de perder por sexta vez en los últimos ocho encuentros, el mánager de los Medias Rojas, el puertorriqueño Alex Cora, no se guardó nada tras la derrota del lunes por la noche 16-1 ante los Rays en el George M. Steinbrenner Field.

“Parece que hubo un equipo (los Rays) que estaba preparado para el otro. El otro no estaba preparado para ellos”, comentó Cora. “Y eso va desde arriba hasta abajo. No fue una buena noche para nosotros. Asumo la culpa, porque pareció que nuestro equipo no estaba listo para jugar”.

Ahora en su séptima temporada dirigiendo a los Medias Rojas, pocas veces Cora había sido tan directo después de un partido.

Cora puede tolerar un mal juego. Lo que le cuesta aceptar es una racha prolongada en la que su equipo ha sido superado claramente en ambos lados del terreno.

“La defensa ha estado mal”, comentó Cora. “La ofensiva ha estado mal. Hemos sido inconsistentes en el pitcheo. Ésos son los tres pilares del beisbol, y no hemos estado bien”.

Durante esta mala racha de ocho juegos, los Medias Rojas han cometido 12 errores, la mayor cantidad en las Mayores. Mientras tanto, han anotado apenas 1.88 carrera por compromiso (la segunda menor cantidad en MLB) mientras registran el cuarto peor OPS (.535).

Son muchas cosas saliendo mal al mismo tiempo.

Se necesitó de una enorme actuación ofensiva de Trevor Story para que Boston se escapara de Chicago con una victoria de 3-1 el domingo, incluso en un día en que el as Garrett Crochet lanzó 7.1 entradas sin hit ni carrera contra su exequipo.

El lunes, el abridor Tanner Houck (2.1 innings, 10 hits, 11 carreras limpias) dejó al equipo en una gran desventaja, y los problemas ofensivos y defensivos continuaron.

“Simplemente no estamos jugando nuestro estilo de beisbol”, expresó Story. “Ha estado un poco descuidado en ambos lados. Es difícil ganar cuando no juegas bien a la defensa y no estamos ligando turnos al bate”.

Story no estuvo de acuerdo con la apreciación de Cora de que tuviera algo que ver con el mánager o el cuerpo técnico.

“No, mira, nosotros somos los que estamos ahí jugando”, comentó Story. “Hay cierto orgullo cuando vistes esta camiseta. Tienes que demostrarlo. Y no lo hemos estado haciendo. Tenemos que mirarnos en el espejo y ser honestos con nosotros mismos. Queda mucho béisbol por jugar. Sabemos el tipo de equipo que tenemos y podemos darle la vuelta [a la situación]; estoy muy seguro de eso”.

¿Qué cree Cora que puede hacer diferente?

“Presentarme (el martes) y prepararlos”, dijo Cora. “Obviamente, no fue una noche divertida desde el principio. Desde el primer lanzamiento, no fue divertido. Sólo hay que reagruparse, venir aquí mañana y tener un juego limpio. Sería bueno tener un juego limpio”.

La mala racha llegó inmediatamente después de una seguidilla de cinco victorias, cuando los Medias Rojas perdieron tres de cuatro en casa contra los Azulejos en condiciones gélidas en el Fenway Park.

El clima frío los siguió hasta Chicago contra un equipo de los Medias Blancas que había perdido ocho partidos seguidos hasta imponerse a Boston 11-1, en el primer choque de esta gira de seis encuentros. Esa noche, Boston cometió cinco errores.

La buena noticia para los Medias Rojas, aparte de que es muy temprano en la temporada, es que ningún equipo en el Este de la Liga Americana ha arrancado fuerte. Los Yanquis (9-7) encabezan actualmente el grupo. Con marca de 8-10, Boston está a apenas 2.0 juegos de distancia.

Pero para un equipo que hizo importantes adiciones en la temporada baja con la esperanza de una campaña de repunte, este tipo de inicio ha sido difícil de soportar.

“Como dije desde el primer día, para que estemos donde queremos estar, tenemos que ser consistentes con las cosas que hacemos. Y, honestamente, hemos sido consistentemente malos en los últimos 10 días”, añadió Cora.

Story reconoció que los veteranos del equipo podrían necesitar hablar sobre algunos de los problemas actuales.

“Tendremos nuestras conversaciones. Reflexionaremos sobre ello y, obviamente, tenemos que cambiar algo y confío en que lo haremos”, dijo Story. “No hemos hecho los ajustes en los últimos días, pero sé que los haremos”.