“Estaba jugando en la consola cuando me enteré, me sentí muy feliz, muy orgulloso de mí mismo porque es Venados de Mazatlán. Desde niño he visto al equipo y siempre soñé con formar parte de él”, recordó Tolosa el momento cuando se dio el anuncio como Primera Firma.

El seleccionado nacional cerró su participación anual con su participación en el Mundial Sub 15 celebrado en Barranquilla, Colombia, donde defendió los colores de México.