Alexander Armenta debutará hoy en Japón; Aranda no afloja el paso

CIUDAD DE MÉXICO.- Con Alexander Armenta serán 24 los jugadores mexicanos en la historia del beisbol japonés. Pero el sinaloense que hoy debutará con los Halcones de Softbank se convertirá en el primero después de un proceso en las menores que inició en 2023, procedente de los Tigres de Quintana Roo.

El zurdo de 21 años enfrentará en Tokio al equipo con más campeonatos, los Gigantes de Yomiuri (20), en la primera apertura de un mexicano en la NPB desde Luis Alonso Mendoza en 2014 con los Luchadores de Nippon Ham.

Dos lanzadores aztecas antecedieron recientemente al mochiteco en Japón, César Vargas y Manuel Bañuelos, pero ambos únicamente en roles de relevistas en las nóminas de los Búfalos de Orix (1-2, 8.34) y Águilas de Rakuten (0-1, 81.00), respectivamente.

La aventura de Armenta en la pelota profesional arrancó en 2021 a los 17 años en la Liga Mexicana con los Tigres, participando en dos relevos y un total de 4 innings en blanco en los que permitió 2 hits, otorgó 3 bases por bolas y ponchó a dos.

En las sucursales de los Halcones, donde se estrenó en 2022, registró 5-3, un rescate y efectividad de 3.28, 76 ponchados y 36 bases por bolas en 68 episodios y dos tercios, sobre 22 cotejos, dos como abridor.

Armenta fue de las sorpresas por su convocatoria para la selección nacional que decepcionó en el Clásico Mundial en marzo de 2026, pero el cumplió en su única intervención frente a Brasil, abanicando a tres en un inning.

OBSERVACIONES: Jonathan Aranda (.278, 9, 41) pegó ayer tres hits en cuatro viajes y produjo una para recuperar el liderato de impulsadas, en una parejera con Christian Walker (40), de los Astros de Houston. En sus recientes cinco cotejos, el primera base de los Rays de Tampa Bay bateó .421 (19-8) con un jonrón, seis empujadas y 3 anotadas.

Los Cardenales de San Luis reportan progresos en la rehabilitación del utility, Ramón Urías, casi listo para empezar a soltar el brazo. El sonorense no juega desde el 5 de mayo debido a dolores en el codo derecho.

EN República Dominicana no se hacen ilusiones por el sorprendente perdón al jugador de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, acusado de abuso psicológico y sexual a una menor, porque lo ven en el espejo de Trevor Bauer y Julio Urías que no han sido requeridos por equipo conocido de la gran carpa.

Aunque citan las historias de infractores sancionados por Major League Baseball y ahora disfrutan de las delicias del Big Show: el cubano Aroldis Chapman y el también dominicano Marcell Ozuna, ambos por situaciones similares a las de Bauer y Urías o, Roberto Osuna, quien lleva cuatro años desterrado en Japón.

El caso de Franco dio un extraño giro cuando parecía perdido y con un pie en prisión, luego de que el juez de la causa lo absolvió sin reservas y en cambio sentenció a 10 años a la madre de la víctima que hizo el triste papel de la “Celestina” por unos dólares.

UN día como hoy, en 2001 - Barry Bonds conectó el jonrón número 12.000 en la historia de los Gigantes de San Francisco ante Denny Neagle, en el triunfo 5x4 sobre los Rockies de Colorado, en el Pacific Bell Park.

Mañanitas para Gary Nolan (78), Terry Collins (77), Frank Thomas (58), Alejandro Chávez (47), Miguel González (42) y José Berrios (32).

-“Te sorprenderías de cuantas deficiencias se pueden superar con determinación” .- Pete Rose.

SPENCER Turnbull, pítcher con experiencia de 7 temporadas en Grandes Ligas (16-30, 4.31) con los Tigres de Detroit, Filis de Filadelfia y Azulejos de Toronto, fue firmado por los Cerveceros de Tecate, en la Liga Norte de México. ¿Qué tal?.

Eso confirma que el antiguo circuito de desarrollo es ahora de espectáculo y de lo cual hubo señales desde el arranque, entre ellas, la impensada contratación de Leonardo Heras, el Jugador Más Valioso de la Liga Mexicana del Pacífico en 2025-2025, por los Barbas Negras de Tijuana.

Aparentemente, Heras se dio el lujo de rechazar a los Olmecas de Tabasco que, a solicitud del mánager Luis Carlos Rivera, pretendieron volver a negociar con el tijuanense tras no concretar un acuerdo en los preliminares de la temporada.

EN seguidillas.- Los sotaneros de la Zona Sur, Leones de Yucatán, agarraron de pasada a los venezolanos que descartaron los Sultanes de Monterrey y Rieleros de Aguascalientes, Johaner Méndez (0-3, 9.16) y Simón Muzziotti (.294, 3, 8), respectivamente y al serpentinero Cameron Gann (0-0, 9.00) que soltaron los Pericos de Puebla, en el reciclaje que no gusta a algunos, pero que es necesario. ¿De dónde creen que van a sacar legionarios de reemplazo para 20 escuadras?... Por su parte, los Tigres de Quintana Roo sacaron del desempleo al puertorriqueño Kenny Vargas (.263, 0, 3) que solamente aguantaron seis juegos los Tecolotes de los Dos Laredos (.263, 0, 1).