‘Alfombra Roja’ para Benjamín Gil; prospectos de MLB, base Tomateros

CIUDAD DE MÉXICO.- En su día de asueto en la Liga Mexicana del Pacífico, Benjamín Gil llegó ayer bien temprano a uno de los aeropuertos la capital del país y poco después del mediodía fue presentado a los medios informativos como nuevo mánager de los Diablos Rojos, para la temporada de 2027 de la Liga Mexicana de verano.

La presencia del también piloto de la selección mexicana y ex coach de los Angelinos de Anaheim levantó polvo de aquellos lodos, como no se recuerda en la repleta bitácora de los pingos de la hoy Ciudad de México.

Aunque eran otros tiempos, el otro Benjamín de fama en la historia de los Diablos Rojos, el “Cananea” Reyes, llegó sin tanta parafernalia en los preliminares de la campaña de 1974, para forjar su leyenda de cinco campeonatos con el equipo, después del milagroso título de 1971 con los Charros de Jalisco y previa escala con los Indios de Ciudad Juárez.

Los que siguen en plan belicoso, son los que se sienten ofendidos y ofendidas por unas declaraciones de Gil durante la serie final de 2025. Dijo que el estadio Alfredo Harp y los aficionados no “pesaban” y que jamás dirigiría a los Diablos Rojos.

Muy al estilo futbolero, se dieron vuelo insultando en las redes al tijuanense, quien ayer justificó sus dichos con una verdad irrefutable: “Hice una declaración que molestó a algunos, ofendió a algunos, y no es excusa, pero estaba defendiendo otros colores y tal como defendí esos colores, ahora de todo corazón voy a defender el rojo”.

Además, siendo parte todavía de los Charros en su versión LMP, de plano dijo que había llegado a la mejor organización de México, en una entrega absoluta que puede herir susceptibilidades en Guadalajara y su zona Metropolitana. “Así es Benjamín”, podrían decir sus hasta hace poco patrones de tiempo completo, los Hernández Iñigo.

OBSERVACIONES: Luego de que el 2 de octubre pasado alguien filtró erróneamente en las transacciones de CBS Sports que los Piratas de Pittsburgh habían firmado nuevamente a José Urquidy, el mazatleco podrían cerrar el año viejo y recibir el 2027 en la agencia libre, si se viene la huelga programada para las primeras horas de diciembre. Urquidy está en los planes de los Venados de Mazatlán, a quienes les cumplió en 2025-2026... hasta que hizo “pisa y corre” a República Dominicana.

El ex mánager de los Mellizos de Minnesota, Roco Baldelli, fue entrevistado por los Marineros de Seattle para la vacante de Dan Wilson en el mando del elenco que decepcionó en 2026. Baldelli ganó tres pendones divisionales con los Mellizos y una de wild card (2-0) a los Azulejos de Toronto en 2023 antes de caer en la divisional ante los Astros de Houston.

LA Liga Mexicana destapó a su primer galardonado de 2026, el lanzador Amílcar Carreón (3-1, 3.65), como Novato del Año, superando a varios imberbes principiantes que pudieron abrirse paso entre los dominicanos y venezolanos que son mayoría en la legión extranjera.

El ungido por el voto universal de los dispersos colegas que sobreviven es un zurdo de apenas de 18 años de la cantera de los Acereros de Monclova, quienes retuvieron el trofeo entregado en 2025 al jugador de cuadro nativo de Mazatlán, Juan Mora.

Carreón es el más joven con esa distinción en la centenaria Liga Mexicana desde el hoy ligamayorista, Manuel Rodríguez, de los Leones de Yucatán en 2015, también con 18 vigorosas primaveras.

UN día como hoy en 1982 – Los Cerveceros de Milwaukee, que disputaban su primera Serie Mundial, no lograron mantener una ventaja de 3-1 en el séptimo partido y los Cardenales de San Luis remontaron gracias a un hit de dos carreras de Keith Hernandez en la sexta entrada para llevarse la victoria por 6-3 y el campeonato.

En 1988- Mercedes Esquer perdió el sin hit ni carrera en el octavo inning, un sencillo de Guillermo “Tiburón” Rodríguez, pero derrotó a los Mayos de Navojoa 12-0, respaldado por dos jonrones de Albert Belle y de Chris Knabensue y Guillermo Velázquez.

Mañanitas para Juan Marichal (89), Keith Hernández (73), Don Heinkel (67), Ruddy Seanez (58), Carlos Valencia (47) y Christian Zazueta (42).

-“A la mente que está en calma, todo el universo se rinde.- Chuang Tse.

EN seguidillas.- Mientras algunos preguntan por Joey Meneses, los Tomateros de Culiacán despegaron con un orden al bate que incluye a cuatro jóvenes que la giran en las menores de MLB: el cátcher Ildefonso Ruiz (Minnesota), el tercera base Ichiro Cano (Cincinnati) y los hermanos Luis y Rosman Verdugo que juegan en el cuadro y pertenecen a los Padres de San Diego... Por similar tenor, el cátcher veracruzano Alberto Barriga (Arizona) recibió la alternativa como titular de los Algodoneros de Guasave y Marcos Vargas (Mets) en la antesala de los Yaquis de Ciudad Obregón... Los Naranjeros de Hermosillo trajeron como reemplazo del lesionado Willie Calhoun a Rubén Ibarra, robusto primera base de 27 años que en 2026 promedió .238 con 25 jonrones y 85 empujadas en clase AA de los Rojos de Cincinnati. La presentación del nativo de Santa Cruz, California resultó espectacular con dos cuadrangulares, un doble y siete impulsadas en cinco viajes contra el pitcheo de los Mayos.