CULIACÁN._ Alfredo Amézaga, ya tiene mucha más claridad de lo que viene para Tomateros, en la próxima temporada 2023-2024 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Recientemente, la novena guinda anunció los elementos que faltaban en el cuerpo técnico. El grupo, que cuenta con nuevos miembros, así como algunos que permanecen, es para “Fello” un equipo de trabajo que tiene todo lo necesario para conseguir el éxito.

El nuevo mánager guinda, se refirió de manera particular a Martín Enríquez, a quien ya conoció en la relación coach-jugador, durante dos temporadas.

“Aparte de que se lleva bien con los peloteros, sabe trabajar y tiene mucha experiencia en este béisbol y en el béisbol de verano”, expresó Amézaga en entrevista.

También hizo mención de cómo buscará incorporar lo que hoy maneja todos los días, como miembro de los Tigres de Detroit.

“Quiero implementar todo eso, la forma de jugar en los Estados Unidos, todo lo analítico, la sabermetría. Pero tengo que estar un poquito a la defensiva, porque si le das mucha información a los peloteros, se saturan”, comentó.

Para encontrar el equilibrio en este rubro, tiene disponible en su staff de trabajo a Ramón Valdez. “Escuché mucho que a “El Potrillo” Valdez, le gusta mucho lo analítico. Él va a estar encargado de los outfielders y va a ser el encargado de las bases. Me va a ayudar mucho a que nosotros pongamos presión en el equipo contrario”, afirmó.

En el caso del nuevo coach de banca Adán Muñoz, Alfredo encontró a la persona que buscaba: “cuando él jugaba, me gustaba mucho su carácter y yo creo que eso, va a ayudarme mucho porque a mí me gusta que me digan las verdades y “El Chivo” es de ese tipo de personas”.

Finalmente, se refirió al encuentro que tuvo recientemente en Washington con Joey Meneses, cuando los Tigres visitaron a los Nacionales, del 19 al 21 de mayo.

“Le dije (a Joey), ¿sabes qué? Yo una de las razones también por las que fui a Culiacán fue por ti. Entonces, tienes que ir. Toma tu tiempo, disfruta a tu baby y todo, pero te necesito ver allá”, sentenció.