BOSTON._ El inicio de la continuación del juego suspendido entre los Azulejos y los Medias Rojas el lunes fue histórico.

Los Azulejos enviaron al jardinero central Daulton Varsho a batear de emergente por Danny Jansen, quien tenía un conteo de 0-1 cuando se detuvo el partido debido a la lluvia con un out en la parte alta del segundo episodio el 26 de junio. Varsho conectó un foul ante el primer pitcheo que le hizo Nick Pivettta y luego se ponchó.

Y al mismo tiempo que Jansen fue reemplazado en la alineación de Toronto, el manager de los Medias Rojas, Alex Cora, colocó a Jansen detrás del plato para su equipo. Bateando en la parte baja de la entrada, Jansen falló con una línea al primera base Spencer Horwitz.

¿Cómo es eso?

El 27 de julio, Jansen fue canjeado a los Patirrojos a cambio de tres prospectos.

El jugador que Jansen reemplazó en el roster de Boston -- Reese McGuire, quien ahora está en Triple-A Worcester -- estaba detrás del plato cuando se detuvo el encuentro del 26 de junio.

Todo esto resultó en que Jansen se convirtiera en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en jugar en el mismo encuentro para ambas novenas.

“Cuando fui cambiado, realmente no lo pensé, pero recuerdo haber visto un tuit que tal vez me enviaron antes”, dijo Jansen. “En las últimas semanas, ha cobrado mucha relevancia, sólo alrededor de la prensa y cosas por el estilo. Creo que hace un par de semanas, vi que definitivamente era una posibilidad. Y cuando (Cora) anunció que yo iba a ser el receptor en este juego, entonces realmente se hizo real y empecé a pensar en ello.”

Como podrán imaginarse, Jansen recibió una avalancha de mensajes de texto en los últimos días.

“Todos siguen diciendo que se está haciendo historia”, reveló Jansen. “Es algo tan extraño. Nunca hubiera imaginado estar en esta situación, en la que se haga historia. Supongo que habría presumido que eso ya habría sucedido antes. Ése fue uno de los primeros pensamientos que pasaron por mi mente”.

El boxscore o la tarjeta de alineación oficial seguramente sea enmarcada en algún lugar de la casa de Jansen.

“Claro, le echaré un vistazo, porque es la primera vez. Nunca he sido muy fanático del boxscore, pero será genial verlo”, aseguró el careta.

Es probable que veas uno o dos artefactos del histórico logro de Jansen en el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York.

“No he hablado directamente con ellos, pero creo que podría haber algo relacionado con la autenticación de algunas cosas y he hablado con algunos autenticadores sobre la posibilidad de enviar algo, así que eso ha sido bastante genial”, siguió el protagonista de la curiosa historia.

Cora disfrutó del aspecto histórico de su maniobra en la alineación.

“Jayson Stark [de The Athletic] y [Buster Olney de ESPN] me enviaron muchos mensajes de texto la semana pasada y me pregunté qué estaba pasando”, contó el piloto puertorriqueño. “Me enviaron mensajes para saludarme, pero hablaron sobre la historia del juego y me lo explicaron, y pensé, ‘OK, esto es algo importante’”.

Sin embargo, si Connor Wong hubiera estado en el partido cuando se suspendió en lugar de McGuire, Cora probablemente habría tenido que reservar a Jansen para el segundo encuentro de la doble-tanda del lunes.

El hecho de que Jansen estuviera haciendo algo histórico desvió algo de la atención del hecho de que éste era su primer partido contra la franquicia con la que pasó toda su carrera profesional. Jansen fue seleccionado en la Ronda 16 por los Azulejos en el Draft del 2013 y debutó con Toronto en el 2018.

Mientras que Jansen es el primero en jugar para ambos equipos en el mismo encuentro a nivel de Grandes Ligas, hay al menos un ejemplo de que esto sucedió en las Ligas Menores.

Dale Holman jugó para los Jefes de Syracuse y los Bravos de Richmond en el mismo choque de Triple-A en 1986.

Holman estaba con Syracuse (entonces el filial de Triple-A de los Azulejos) cuando comenzó el desafío en junio. El partido fue suspendido debido a la lluvia, y para cuando se reanudó el 16 de agosto, el jardinero había sido dejado libre por Toronto y se había unido a los Bravos. Holman comenzó en Doble-A con Atlanta, pero fue ascendido a Triple-A justo a tiempo para el juego reanudado.

Holman se fue de 1-1 con Syracuse cuando empezó el cotejo, y de 2-2 con Richmond cuando se reanudó. En total, se fue de 3-3 en el desafío... con hits para ambos equipos.