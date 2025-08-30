CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Muñoz (3-2, 31, 1.72) atraviesa por una crisis como taponero de los Marineros de Seattle. Admitió carreras en cuatro de sus pasadas cinco apariciones y un total de cuatro rayitas, dos de ellas merecidas, en sus últimas tres.

En ese lapso tiene un rescate y una derrota con efectividad de 7.73 en dos innings y un tercio, si bien en ocasiones sus vetiginosos lanzamientos merodean las 100 millas por hora.

Muñoz ha desperdiciado en el año siete oportunidades de salvamento, aunque la de la otra noche en Cleveland fue la primera en 11 apariciones luego de la pausa del Juego de Estrellas.

LOS Guerreros de Oaxaca reportaron las asistencias más flojas en lo que va de los playoffs, una constante desde que debutaron en la Liga Mexicana en 1996, tras adquirir la franquicia de los Charros de Jalisco.

Por ejemplo, en la serie que perdieron con los Piratas de Campeche sólo promediaron 3,398 aficionados en cuatro veladas, y metieron a menos de 3 mil en el séptimo ganado por paliza por los visitantes.

Con cualquier otro dueño, la patente ya hubiera volado. Pero su actual propietario, Alfredo Harp Helú, no solo no piensa moverla, sino que les está construyendo un estadio que estrenarán en 2026.

UN día como hoy, en 2001: Los Bravos de Atlanta adquirieron al veterano dominicano, Julio Franco, de los Tigres de la Ciudad de México. Franco, de 40 años, quien lideró la Liga Mexicana con un promedio de bateo de .437, ha estado fuera de las Grandes Ligas desde 1997.

Estas son las mañanitas para Tom Candiotti (69), Von Hayes (67) y Hideo Nomo (57). El 31 de agosto de 1939 nació Ramón Arano, quien murió el 5 de mayo de 2012 en Veracruz.

-“El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad”.- Gabriel García Márquez.

OBSERVACIONES: Mañana, en Tepic, arrancará el proyecto Jaguares de Nayarit en la Liga Mexicana del Pacífico con la primera sesión de prácticas formales. El mánager Luis Carlos Rivera se hará cargo desde el despegue de esa nueva historia en la pelota invernal.

Humberto Castellanos (9-5, 2.72) reaparecerá hoy en tras un rápido viaje a las menores de Brothers CTBC. Abrirá contra los Dragones de Wei Chuan ante quienes registra 1-1 y 3.31 en tres aperturas en su campaña de debut en la Liga de Taiwán.

ENTRE suspensivos.- Aunque en Torreón y comarca lagunera aledaña omiten el pasado, ya son 75 años sin campeonato en la Liga Mexicana... En plena postemporada, el ex presidente interino de la Liga Mexicana y actual director deportivo del circuito veraniego, el periodista y cronista, Gabriel Medina, se despidió de Fox Sports durante la cobertura del séptimo desafío entre Charros de Jalisco y Algodoneros de Unión Laguna... Todas las posibles combinaciones para la serie final de la LMB 2025, excepto Diablos Rojos-Sultanes, serían inéditas.