Algodoneros blanquea a Mayos e inicia con el pie derecho la serie

El pitcheo de Algodoneros de Guasave volvió a lucir bien, mientras que Leonardo Heras y Albert Lara conectaron cuadrangulares solitarios para apuntalar una victoria por blanqueada al son de 5-0 sobre los Mayos de Navojoa y así comenzar con el pie derecho esta serie que se celebra en el Kuroda Park.

Kevin Abel hizo su presentación ante la afición local y de nuevo no permitió carrera en su labor monticular, aunque no entró en la decisión porque sólo lanzó cuatro entradas y un tercio.

Fue en el segundo rollo cuando Algodoneros le puso música al marcador, ya que Leonardo Heras le sacó un cañonazo a R.J. Martínez por todo el prado derecho para poner las cosas 1-0. En el cuarto episodio vino un rally de tres rayitas para los locales, luego que llenaron los senderos con sencillos ligados de Jesús “Jesse” Castillo, Ángel Erro y Leonardo Heras.

Jorge Flores sacó un elevado al central para que Castillo anotara el 2-0, mientras que Julián León ejecutó muy bien una jugada de squeeze play para que Erro entrara con la tercera rayita y Drew Avans cerró la cuenta con otro globo al center que impulsó a León con el 4-0.

Albert Lara también sacó a relucir el poder en la quinta tanda, tras sacudir a R.J. Martínez con otro palo de vuelta entera por todo el izquierdo para mover el marcador a un 5-0 y así explotar al zurdo del cerrito.

Kevin Abel tuvo su segunda apertura de la campaña, pero sólo estuvo cuatro innings y un tercio sobre el cerrito, donde aceptó tres hits, regaló seis bases y abanicó a cuatro, sin permitir anotación. Fue relevado por el ganador Isidro Márquez, Adrián Hernández, Isaac Jiménez, Yosshel Hurtado, Nate Antone y Víctor Buelna.

R.J. Martínez comenzó por la tribu y se fue tras tirar cuatro episodios y un tercio, donde lo castigaron con cinco rayitas, aunque una de ellas fue sucia, producto de los siete imparables que recibió, dos de ellos cuadrangulares, además regaló un pasaporte y ponchó a dos, lo que lo llevó a sufrir el tropiezo. Necesitó ayuda de Daniel de la Fuente, Gerardo López y Mario Mendoza.